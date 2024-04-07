У російському Орську через прорив дамби зупинився нафтопереробний завод

Призупинив роботу «Орскнефтеоргсинтез» – один із головних НПЗ Росії

У російському місті Орськ, яке вже кілька днів затоплює через прорив дамби, зупинив роботу місцевий нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомило пропагандистське агентство tass.ru.

«Орський НПЗ призупинив роботу у зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки», – пише видання.

«Орскнефтеоргсинтез» – один із головних нафтопереробних заводів Росії і єдине нафтопереробне підприємство Оренбурзької області. У мережі пишуть, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ. Крім того, робота заводу наразі неможлива через те, що в місті були затоплені залізничні шляхи.

Орський НПЗ орієнтований на випуск авіакеросину. Його потужність становить приблизно 6,6 млн тонн на рік.

Також відомо, що за ніч вода в річці Урал піднялась до позначки 11 метрів, що додатково затопило низку навколишніх сіл. В Орську зникло електропостачання.

Нагадаємо, що 5 квітня в місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. У мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.

Також повідомлялося, що внаслідок прориву дамби в російському місті Орськ є загиблі.

Учора, 6 квітня, в Орську стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходити в місто.