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Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
Внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти
фото з відкритих джерел

Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тис. метричних тонн бензину

Росія попросила Казахстан приготуватися поставити їй 100 тис. тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється внаслідок атак українських безпілотників і проблем в роботі. Про це пише Reuters.

Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено.

За словами джерел, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тис. метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію.

Сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

Зокрема, наприкінці березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

Росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.

Проте за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в РФ стане гіршою.

Нагадаємо, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тис. барелів сирої нафти на день.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

До слова, у російському місті Орськ, яке вже кілька днів затоплює через прорив дамби, зупинив роботу місцевий нафтопереробний завод (НПЗ).

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Теги: Казахстан завод безпілотник росія бензин

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