Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі

У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи РФ

Базові ф'ючерси підскочили на 7,7%, що є найбільшим внутрішньоденним стрибком з 3 січня.

Європейські ціни на природний газ зростають четвертий день поспіль, що є найдовшим періодом з кінця січня, завдяки скороченню поставок із заводу Freeport Lng та атакам на російську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як зазначають журналісти, базові ф'ючерси підскочили на 7,7% в понеділок, 18 березня, що є найбільшим внутрішньоденним стрибком з 3 січня. Ціни нещодавно зросли після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери зосередилися на факторах, які вплинуть на наповнення сховищ напередодні наступної зими.

Одним з факторів зростання є скорочення потоків на експортний завод зрідженого природного газу в Фріпорті в Техасі, оскільки деякі роботи на ньому продовжуються до квітня. А в Норвегії незапланована зупинка знижує експорт газу трубопроводами.

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Керівник відділу сировинних стратегій Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен зазначає, ціни на газ також слідують за просуванням нафтових контрактів після атаки України на російські нафтопереробні заводи, які підвищують «геополітичну температуру».

«Атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, є основними рушійними силами», – сказав він. Зважаючи на те, що ціни на вуглець також зросли на 5%, «сьогодні немає жодних «ведмежих» факторів».

Видання пише, перебої на світових потужностях зі скраплення газу – від Малайзії до США – викликають занепокоєння на ринку, оскільки Європа наближається до останніх тижнів опалювального сезону. Наступного тижня в деяких частинах Північної Європи очікуються холодніші за норму температури, які потім піднімуться вище.

Як повідомлялося, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії.

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Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції.

До слова, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто.