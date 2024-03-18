Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі
У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи РФ
фото: скріншот з відео

Базові ф'ючерси підскочили на 7,7%, що є найбільшим внутрішньоденним стрибком з 3 січня.

Європейські ціни на природний газ зростають четвертий день поспіль, що є найдовшим періодом з кінця січня, завдяки скороченню поставок із заводу Freeport Lng та атакам на російську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають журналісти, базові ф'ючерси підскочили на 7,7% в понеділок, 18 березня, що є найбільшим внутрішньоденним стрибком з 3 січня. Ціни нещодавно зросли після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери зосередилися на факторах, які вплинуть на наповнення сховищ напередодні наступної зими.

Одним з факторів зростання є скорочення потоків на експортний завод зрідженого природного газу в Фріпорті в Техасі, оскільки деякі роботи на ньому продовжуються до квітня. А в Норвегії незапланована зупинка знижує експорт газу трубопроводами.

Керівник відділу сировинних стратегій Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен зазначає, ціни на газ також слідують за просуванням нафтових контрактів після атаки України на російські нафтопереробні заводи, які підвищують «геополітичну температуру».

«Атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, є основними рушійними силами», – сказав він. Зважаючи на те, що ціни на вуглець також зросли на 5%, «сьогодні немає жодних «ведмежих» факторів».

Видання пише, перебої на світових потужностях зі скраплення газу – від Малайзії до США – викликають занепокоєння на ринку, оскільки Європа наближається до останніх тижнів опалювального сезону. Наступного тижня в деяких частинах Північної Європи очікуються холодніші за норму температури, які потім піднімуться вище.

Як повідомлялося, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і газу в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд. Це сталося завдяки зростанню цін на російську нафту, попри західні санкції.

До слова, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто. 

Читайте також:

Теги: війна газ нафта безпілотник росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Харківщину
Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені
16 березня, 08:59
Що українцям робити з КАБами?
Як Україні впоратися з керованими авіабомбами
12 березня, 08:50
Знищення корабля «Сергій Котов», масштабний збій Facebook та Instagram. Головне за 5 березня
Знищення корабля «Сергій Котов», масштабний збій Facebook та Instagram. Головне за 5 березня
5 березня, 21:00
Раніше стало відомо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів
Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України
4 березня, 19:57
28 лютого керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови»
Придністровський «чорний лебідь». У гру вступають США Сусіди
28 лютого, 21:25
У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві пролунали вибухи
27 лютого, 02:50
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
26 лютого, 22:30
Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну
Канада готова профінансувати поставки боєприпасів Україні – ЗМІ
21 лютого, 21:16
Наразі про можливу дату підписання безпекової угоди між Україною та Італією невідомо
Стало відомо, яка країна наступною може підписати безпекову угоду з Україною
19 лютого, 18:00

Економіка

Лише падіння цін на нафту може зупинити Путіна – Reuters
Лише падіння цін на нафту може зупинити Путіна – Reuters
Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі
Удари по нафтопереробних заводах РФ спровокували зростання цін на газ в Європі
Дві країни тиснуть на Європейський інвестиційний банк через оборонні витрати – Bloomberg
Дві країни тиснуть на Європейський інвестиційний банк через оборонні витрати – Bloomberg
Чехія запропонує заборонити імпорт російського зерна до країн ЄС
Чехія запропонує заборонити імпорт російського зерна до країн ЄС
Російський експорт зброї йде на дно. Розвідка Британії оприлюднила цифри
Російський експорт зброї йде на дно. Розвідка Британії оприлюднила цифри
Великий польський ритейлер LPP імітував вихід з російського ринку
Великий польський ритейлер LPP імітував вихід з російського ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
21K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
17K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
14K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
13K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
12K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua