Постарів через перегляд новин про війну. Українець зареєстрував дивний позов

Хмельничанин мав намір стягнути з Росії 500 тис. грн моральної шкоди

Хмельницький міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову місцевого мешканця до Росії та України щодо відшкодування шкоди через війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У позовній заяві хмельничанин наполягав: дії РФ та бездіяльність України, яка допустила війну, призвели до порушення його прав, в тому числі і права на мир. Він послався на Декларацію про право народів на мир, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 1984 року. Цей документ передбачає, що держава зобов’язана вести свою політику з недопущення війни, зокрема, й ядерної; не допускати застосування збройної сили в міжнародних відносинах.

Відтак, зробив висновок позивач, Росія та Україна «порушили похідні права від права на мир, а саме право на безпеку, на суверенітет та цілісність території, право вільного пересування». Тому повинні компенсувати йому 500 тис. грн і 2 грн моральної шкоди, відповідно.

Крім цього, позивач зазначив, що через війну відчуває душевні страждання і побоювання за свою безпеку та безпеку своїх дітей; вживав додаткових зусиль для організації свого життя, зокрема, неодноразово переховувався у непристосованих бомбосховищах під час оголошених повітряних тривог. Чоловік також нарікав на накопичення психологічного негативу від перегляду ЗМІ та лідерів громадської думки, що в комплексі начебто вплинуло на прискорення природніх процесів його старіння.

витяг із судового реєстру

Окремо хмельничанин зауважив у позові, що «споглядання зруйнованих ракетними ударами та безпілотними літальними апаратами будівель приносить додатковий дискомфорт, в тому числі і часткову втрату віри в людяність загарбників».

Крім цього, позивач наголосив, що відчуває біль за майбутнє країни; в нього всередині з’явилася порожнеча щодо багатьох громадян, які зрадили своїй Вітчизні і продовжують спілкуватись мовою агресора, «повсюдно розносячи ознаки агресії».

Феміда проаналізувала доводи чоловіка і дійшла висновків: окрім позовної заяви та копії паспорта, інших доказів про відшкодування моральної шкоди не долучено.

«Сам лише факт збройної агресії проти України не є безумовною підставою для висновку про заподіяння позивачу моральної шкоди. За відсутності доказів на підтвердження заявлених позовних вимог, суд позбавлений можливості оцінити глибину душевних страждань позивача», – сказано у рішенні суду.

Як повідомляв «Главком», у лютому хмельницький суд ухвалив рішення про стягнення 200 тис. грн з РФ на користь місцевого мешканця у вигляді відшкодування моральної шкоди, завданої збройною агресією проти України.

Як відомо, в Україні триває 770-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.