Режим Путіна під загрозою. Представник парламенту Франції спрогнозував кінець диктатора

Голова оборонного комітету парламенту Франції розповів про крах правління президента РФ

Президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України і наразі його режим грає на виживання. Диктатор чудово розуміє, що поразка неминуча, а у його найближчого оточення вже давно є розуміння краху його режиму. Голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Том Гассільюд припустив, як Путіна усунуть від влади. Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.

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Кремлівський диктатор Володимир Путін вже розуміє, що російська еліта починає визнавати можливість поразки, тож його режим опинився під загрозою.

«Рік тому ми вважали малоймовірним, що президент Путін розпочне цю війну, тому що ціна для Росії виявилася величезною. Ймовірно, ми недостатньо врахували певну кількість більш суб’єктивних параметрів, таких як психологічний стан Путіна, який замкнувся в собі під час періоду (пандемії – ред.) Covid-19, або, більш фундаментально його особисту ситуацію. Путін через цю війну грає на виживання свого режиму. Жовтнева революція після Першої світової війни, або розпад Радянського Союзу після війни в Афганістані, показали нам, як російські режими могли падати за короткий час після військової поразки. Путін дуже добре знає, що його режиму загрожують зсередини, а російська еліта починає визнавати можливість поразки», – зазначив Том Гассільюд.

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Нагадаємо, напередодні кремлівський диктатор заявив, що не відмовляється від переговорів про припинення війни та назвав нову мету РФ у війні проти України.

До слова, віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. До того ж війна коштує дуже багато грошей. Президент РФ помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами. Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943.

Крім того, Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні.

Як відомо, риторика російського диктатора змінилася, адже він цинічно переконує, що не хоче невиправданих втрат на війні. До того Путін заявив, що давно хотів припинити війну.

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