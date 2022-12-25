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Путін назвав нову мету РФ у війні проти України

glavcom.ua
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
Путін не бачить небезпеки для РФ через війну в Україні
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що не відмовляється від переговорів про припинення війни

Росія, розв’язавши війну проти України, діє у правильному напрямку. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю Павлу Зарубіну у програмі «Москва. Кремль. Путін» на пропагандистському телеканалі «Росія 1».

За словами господаря Кремля, «мета РФ – в об'єднанні російського народу».

Путін, відповідаючи на запитання, чи не підходить РФ до небезпечної межі у зв'язку з ситуацією в Україні, заявив, що не вважає її такою вже небезпечною, а Росія нібито діє на користь своїх громадян.

«Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа - не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони», – заявив Путін.

Основні тези з інтерв'ю Путіна:

  • В основі політики опонентів Росії лежить принцип «поділяй і владарюй», вони завжди намагалися це зробити і продовжують спроби
  • Мета РФ - в об'єднанні російського народу, Москва завжди прагнула вирішувати всі суперечки мирними засобами шляхом переговорів
  • Росія діє у правильному напрямку, іншого вибору, крім захисту своїх інтересів та громадян, у неї просто немає
  • РФ, на відміну від її опонентів, не відмовляється від переговорів щодо ситуації навколо України та готова домовлятися з усіма учасниками
  • Росія зможе знищити комплекси ППО Patriot у разі їхнього постачання США Україні
  • РФ щодо України не могла повестися так само цинічно, як Захід, у нас інша філософія;
  • Події останніх місяців дозволили Путіну переконатися, що 99,9% росіян готові покласти все заради РФ.

Нагадаємо, 22 грудня кремлівський диктатор провів пресконференцію, під час якої заявив, що мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні.

Читайте також: Війна чи спецоперація? Путін потрапив у свою пастку

Теги: росія війна путін Україна

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