Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943, – віцепрезидент Єврокомісії

Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки

Тіммерманс: «Путін помилився щодо стійкості українців»

Російський диктатор Володимир Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення. Таку думку висловив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс в інтерв’ю Nieuwsblad.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно – смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами», – сказав Тіммерманс.

Віцепрезидент нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи. Він використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах», – зазначив посадовець.

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – «це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою».

Нагадаємо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.