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Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943, – віцепрезидент Єврокомісії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943, – віцепрезидент Єврокомісії
Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки
фото з відкритих джерел

Тіммерманс: «Путін помилився щодо стійкості українців»

Російський диктатор Володимир Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення. Таку думку висловив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс в інтерв’ю Nieuwsblad.

«Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно – смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами», – сказав Тіммерманс.

Віцепрезидент нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки.

«Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи. Він використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах», – зазначив посадовець.

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – «це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою».

Нагадаємо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Теги: окупанти путін Єврокомісія війна Україна росія

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