Сі Цзіньпін запросив Трампа до Китаю, де також очікують на Путіна – CNN

Президент США погодився відвідати листопадовий саміт АТЕС у китайському Шеньчжені

Голова КНР Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Трамп погодився на запрошення. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Саміт АТЕС запланований на 18-19 листопада у китайському Шеньчжені. Під час розмови Сі зазначив, що в американського та китайського лідерів цього року буде ще дві можливості зустрітися – на саміті АТЕС у Китаї та на саміті G20 у грудні в Маямі.

«З нетерпінням чекаю» можливості знову прийняти Трампа та Меланію в Китаї, – заявив Сі Цзіньпін. Трамп у відповідь погодився відвідати Китай. «Дуже дякую. Ми приїдемо і багато говоритимемо», – сказав президент США.

Окрему увагу привертає можлива присутність на саміті президента Росії Володимира Путіна. Раніше повідомлялося, що Путін планує особисто відвідати саміт АТЕС у Китаї. Також обговорювалася можливість його зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном.

Напередодні Трамп і Сі провели переговори у Білому домі. За даними китайської сторони, лідери обговорили, зокрема, війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові.

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивною», однак не розкрив деталей можливих домовленостей. За його словами, після переговорів на США та Китай чекають «величезні речі».