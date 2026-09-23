Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії

Берлін побоюється, що конфіденційна інформація про дії на випадок російського вторгнення може потрапити до Москви

Федеральний уряд Німеччини запланував обмежити партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) доступ до секретної інформації, зокрема до військового плану на випадок можливого вторгнення Росії. Документ обсягом близько тисячі сторінок німецькі військові розробили ще у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, питання доступу до секретних матеріалів стало особливо актуальним після успіху АдН на виборах у східних регіонах Німеччини. Федеральна влада побоюється можливого витоку конфіденційної інформації до Росії через позицію окремих представників партії та її контакти з Москвою.

Одним із документів, доступ до якого планують обмежити, є секретний військовий «Оперативний план Німеччина». Він налічує близько тисячі сторінок і визначає дії країни у разі можливої військової загрози з боку Росії.

Обмеження можуть стосуватися не лише військового плану. За інформацією NYT, представникам АдН також планують закрити доступ до частини розвідувальних матеріалів, пов'язаних із діяльністю Росії у Європі.

Водночас партія зможе отримувати розвідувальні дані, необхідні для запобігання терористичним атакам. Також обговорюється обмеження доступу АдН до матеріалів спецслужб, які стосуються самої партії та розслідувань діяльності ультраправих екстремістів у Саксонії-Ангальт.

В «Альтернативі для Німеччини» виступили проти таких намірів федерального уряду. «Було б абсолютно недемократично і неможливо виправдати перед виборцями приховування розвідувальної інформації від партії на основі необґрунтованих та недоведених звинувачень», – заявив речник АдН Йорк Геррманн.

Як зазначає The New York Times, уряд канцлера Фрідріха Мерца прагне обмежити доступ АдН до конфіденційної інформації через занепокоєння щодо можливих ризиків для національної безпеки. Питання також викликало занепокоєння серед союзників Німеччини через контакти представників партії з Росією.

Дискусія навколо доступу АдН до секретної інформації стала частиною ширшої суперечки в Німеччині щодо того, як держава має захищати демократичні інститути від політичних сил, які органи влади вважають екстремістськими.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав «катастрофою» результат Християнсько-демократичного союзу на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії. ХДС отримав 4,9% голосів і вперше з 1949 року не подолав п'ятивідсотковий бар'єр на земельних виборах. Водночас у Берліні партія отримала 19,1% голосів і посіла друге місце.