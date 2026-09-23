Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очолює федеральний уряд країни
фото: АР

Берлін побоюється, що конфіденційна інформація про дії на випадок російського вторгнення може потрапити до Москви

Федеральний уряд Німеччини запланував обмежити партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) доступ до секретної інформації, зокрема до військового плану на випадок можливого вторгнення Росії. Документ обсягом близько тисячі сторінок німецькі військові розробили ще у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, питання доступу до секретних матеріалів стало особливо актуальним після успіху АдН на виборах у східних регіонах Німеччини. Федеральна влада побоюється можливого витоку конфіденційної інформації до Росії через позицію окремих представників партії та її контакти з Москвою.

Одним із документів, доступ до якого планують обмежити, є секретний військовий «Оперативний план Німеччина». Він налічує близько тисячі сторінок і визначає дії країни у разі можливої військової загрози з боку Росії.

Обмеження можуть стосуватися не лише військового плану. За інформацією NYT, представникам АдН також планують закрити доступ до частини розвідувальних матеріалів, пов'язаних із діяльністю Росії у Європі.

Водночас партія зможе отримувати розвідувальні дані, необхідні для запобігання терористичним атакам. Також обговорюється обмеження доступу АдН до матеріалів спецслужб, які стосуються самої партії та розслідувань діяльності ультраправих екстремістів у Саксонії-Ангальт.

В «Альтернативі для Німеччини» виступили проти таких намірів федерального уряду. «Було б абсолютно недемократично і неможливо виправдати перед виборцями приховування розвідувальної інформації від партії на основі необґрунтованих та недоведених звинувачень», – заявив речник АдН Йорк Геррманн.

Як зазначає The New York Times, уряд канцлера Фрідріха Мерца прагне обмежити доступ АдН до конфіденційної інформації через занепокоєння щодо можливих ризиків для національної безпеки. Питання також викликало занепокоєння серед союзників Німеччини через контакти представників партії з Росією.

Дискусія навколо доступу АдН до секретної інформації стала частиною ширшої суперечки в Німеччині щодо того, як держава має захищати демократичні інститути від політичних сил, які органи влади вважають екстремістськими.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав «катастрофою» результат Християнсько-демократичного союзу на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії. ХДС отримав 4,9% голосів і вперше з 1949 року не подолав п'ятивідсотковий бар'єр на земельних виборах. Водночас у Берліні партія отримала 19,1% голосів і посіла друге місце.

Читайте також:

Теги: розвідка росія Німеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напередодні місто також зазнало серії авіаударів із використанням авіабомб
Окупанти зруйнували під’їзд багатоповерхівки у Слов’янську: є постраждалі
31 серпня, 08:19
Під завалами будинку в Чернігові знайшли тіла жінки та дитини
Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина
26 серпня, 08:13
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
27 серпня, 21:20
Газосховища в Європі заповнені менше, ніж торік
Євросоюз не готовий повністю відмовитися від енергоносіїв РФ – Reuters
10 вересня, 02:54
Втрати ворога станом на 10 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 10 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
10 вересня, 06:54
Німеччина готує лікарні до можливого великого військового конфлікту
Німеччина готує лікарні до війни з Росією – Bloomberg
16 вересня, 14:21
Документ був розроблений для посилення економічного тиску на РФ
Палата представників США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ
17 вересня, 01:50
Війна стала технологічним полігоном, де нові рішення перевіряються безпосередньо в бойових умовах
Досвід війни в Україні змінює підходи НАТО до сучасних загроз
Вчора, 04:45
Росіяни критично пошкодили нафтогазовий об'єкт на Полтавщині
Росіяни п'ятьма ракетами зруйнували нафтогазовий об'єкт на Полтавщині
Вчора, 12:44

Політика

Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії
Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії
Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня
Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня
Макрон закликав ООН боротися із «законом джунглів»
Макрон закликав ООН боротися із «законом джунглів»
Посол США в НАТО заявив, що Сполучним Штатам потрібні союзники з більшим арсеналом боєприпасів
Посол США в НАТО заявив, що Сполучним Штатам потрібні союзники з більшим арсеналом боєприпасів
Чого чекати від зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні: деталі від Bloomberg
Чого чекати від зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні: деталі від Bloomberg
Рубіо заявив про важке становище Росії у війні
Рубіо заявив про важке становище Росії у війні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
203K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua