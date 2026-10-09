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РФ вимагає від Чорногорії пояснення про затримання пропагандиста Звінчука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вимагає від Чорногорії пояснення про затримання пропагандиста Звінчука
Правоохоронці Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука
фото: ТАСС

Посольство РФ вимагає забезпечити консульський доступ до Звінчука та кількох його соратників

Російське посольство вимагає від влади Чорногорії роз’яснити причини затримання керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«У зв’язку з опублікованою в чорногорських ЗМІ інформацією про затримання Михайла Звінчука, Вікторії Звінчук та ще кількох російських громадян посольство оперативно надіслало запити чорногорській стороні з вимогою роз’яснити причини, на підставі яких чорногорською стороною було ухвалено таке рішення», – зазначили в диппредставництві.

Посольство також вимагає забезпечити консульський доступ до затриманих. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що російська дипломатична місія в Чорногорії з’ясовує обставини затримання засновника Звінчука.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 жовтня, правоохоронці Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука та кількох його соратників. Операцію провели в місті Рісан.

Як відомо, Державний департамент США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про людей, причетних до іноземного втручання у вибори в Сполучених Штатах. Серед фігурантів – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь» Звінчук, якого 9 жовтня затримали в Чорногорії.

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Теги: росія Чорногорія пропагандист росіяни

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