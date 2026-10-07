ЄС погодив рекордне розширення санкцій проти Росії – Euronews

Нові обмеження торкнуться понад 1600 людей та організацій, пов’язаних із війною

Посли країн Європейського Союзу погодили найбільше разове розширення санкційного списку проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. До переліку планують додати 1646 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Euronews.

За даними видання, рішення було погоджене 7 жовтня після кількох тижнів переговорів і юридичної перевірки великої кількості кандидатів на санкції.

Основна частина нових обмежень стосується російського військово-промислового комплексу. До списку мають додати 743 фізичні особи та 826 організацій, які, за даними ЄС, підтримують російську агресію проти України.

Окремо санкції запровадять проти 77 російських депутатів та інших представників, які брали участь у виборах до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Їхнє включення до санкційного списку пов’язане з проведенням російського голосування на захоплених територіях.

Обмеження передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу, замороження активів та заборону надання фінансування особам і організаціям, які потраплять під санкції.

За інформацією Euronews, після ухвалення нового пакета загальна кількість людей та організацій, які перебуватимуть під санкціями ЄС через війну Росії проти України, наблизиться до 4650.

Водночас рішення послів ще не є остаточним. Очікується, що формально пакет затвердять міністри закордонних справ країн ЄС під час засідання в Люксембурзі 12 жовтня. Після цього нові санкції набудуть чинності та імена фігурантів будуть оприлюднені.

Новий пакет став черговим кроком Євросоюзу щодо посилення тиску на Росію через її війну проти України. При цьому його погодження відбулося після суперечливого рішення ЄС виключити зі санкційного списку російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

За даними Euronews, окремо в ЄС обговорюють можливість переходу до голосування кваліфікованою більшістю під час ухвалення майбутніх санкційних рішень. Це могло б зменшити можливість блокування таких рішень окремими державами-членами.

Варто нагадати, що Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру переглядати цей курс навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін. Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі.