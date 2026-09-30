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Кремль прокоментував можливу угоду з США про послаблення санкцій

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль прокоментував можливу угоду з США про послаблення санкцій
Дональд Трамп і Володимир Путін невдовзі можуть зустрітися для переговорів стосовно завершення війни на саміті G20
фото: AP

Пєсков заявив, що Москва не обговорювала звільнення політв’язнів в обмін на пом’якшення обмежень

Росія не обговорювала зі Сполученими Штатами можливе звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію американського журналу The Atlantic, повідомляє «Главком».

За словами Пєскова, Москва не могла вести переговори про звільнення політичних в’язнів, оскільки, на його думку, у Росії таких ув’язнених немає. «У Росії немає політичних в'язнів», – заявив речник російського диктатора журналістам.

Водночас Пєсков зазначив, що російські спецслужби продовжують контакти зі своїми американськими колегами щодо обмінів.

«Що стосується обмінів, які мали місце до цього, то наші спецслужби продовжують регулярні контакти на цей рахунок», – сказав він.

Напередодні The Atlantic повідомив, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував стратегію, за якою Росія могла б звільнити частину ув’язнених, яких у США та інших західних країнах вважають політичними, в обмін на послаблення американських санкцій. За даними видання, Трамп підтримав цю ідею.

За інформацією The Atlantic, ініціатива перебуває на ранній стадії. Вона також передбачає можливість відновлення економічних контактів між Вашингтоном і Москвою та укладення окремих бізнес-угод.

У Кремлі при цьому підтвердили, що контакти американських і російських спецслужб щодо обмінів тривають. Однак Пєсков заперечив, що Москва обговорювала зі США саме схему звільнення ув’язнених в обмін на пом’якшення санкцій.

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Теги: росія США санкції війна переговори Дмитро Пєсков

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