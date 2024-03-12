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РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії
МЗС РФ пояснило ці заходи «ворожою політикою» балтійських держав щодо Росії
фото: Sergei Fadeichev/Tass

Російське МЗС оголосило про заборону на в’їзд 347 топпосадовцям та політикам країн Балтії

Росія оголосила заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям. Про це йдеться у публікації МЗС країни-агресорки.

Міністерство закордонних справ РФ пояснило ці заходи «ворожою політикою» балтійських держав щодо Росії. Такою політикою країни-агресорка називає відстоювання жорсткіших санкцій і більшої військової підтримки України, «втручання у внутрішні справи Росії, гоніння російськомовного населення, варварська кампанія з масового знесення пам’ятників радянським воїнам-визволителям, переписування історії та героїзація нацизму».

Повний список з 347 імен у МЗС РФ не опублікували, однак серед них – практично усі ключові міністри уряду Латвії, у тому числі прем’єрка Евіка Сіліня та очільник МЗС Кріш’яніс Каріньш, та двоє колишніх президентів – Егілс Левітс і Вайра Віке-Фрейберга.

У списку також багато топпосадовців Естонії – чинна прем’єрка Кая Каллас, очільник МЗС Маргус Тсахкна, спікер парламенту Лаурі Хуссар, міністр юстиції Калле Лаанет та інші, а також експрезидентка Керсті Кальюлайд та колишній прем’єр Юрі Ратас. З литовських посадовців у списку – очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, міністри юстиції і фінансів, а також головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть «здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ».

Стало відомо, що міністерство закордонних справ країни-агресорки викликало посла Німеччини на розмову після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.

Теги: Кая Каллас Литва Латвія Естонія росія

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