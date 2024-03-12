РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії

Російське МЗС оголосило про заборону на в’їзд 347 топпосадовцям та політикам країн Балтії

Росія оголосила заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям. Про це йдеться у публікації МЗС країни-агресорки.

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Міністерство закордонних справ РФ пояснило ці заходи «ворожою політикою» балтійських держав щодо Росії. Такою політикою країни-агресорка називає відстоювання жорсткіших санкцій і більшої військової підтримки України, «втручання у внутрішні справи Росії, гоніння російськомовного населення, варварська кампанія з масового знесення пам’ятників радянським воїнам-визволителям, переписування історії та героїзація нацизму».

Повний список з 347 імен у МЗС РФ не опублікували, однак серед них – практично усі ключові міністри уряду Латвії, у тому числі прем’єрка Евіка Сіліня та очільник МЗС Кріш’яніс Каріньш, та двоє колишніх президентів – Егілс Левітс і Вайра Віке-Фрейберга.

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У списку також багато топпосадовців Естонії – чинна прем’єрка Кая Каллас, очільник МЗС Маргус Тсахкна, спікер парламенту Лаурі Хуссар, міністр юстиції Калле Лаанет та інші, а також експрезидентка Керсті Кальюлайд та колишній прем’єр Юрі Ратас. З литовських посадовців у списку – очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, міністри юстиції і фінансів, а також головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть «здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ».

Стало відомо, що міністерство закордонних справ країни-агресорки викликало посла Німеччини на розмову після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.