Вірменія вимагає вивести російських прикордонників з аеропорту в Єревані

Вірменія заявила, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести службу в міжнародному аеропорту «Звартноц»

Країна заявляє, що має всі можливості для самостійного здійснення нагляду за аеропортом

Вірменія надіслала Росії офіційний лист про намір припинити роботу російських прикордонників у міжнародному аеропорту «Звартноц» у Єревані. Про це повідомляє вірменське агентство новин News.am.

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«Службу в аеропорту мають нести вірменські прикордонні війська. Вірменія має для цього всі можливості. Про свою позицію Вірменія повідомила офіційним листом Російську Федерацію», – заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

На питання про те, чому рішення було ухвалене тільки зараз, секретар Радбезу відповів, що після здобуття незалежності Вірменія розвиває свої можливості у різних напрямках.

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«Зараз Вірменія має всі можливості для того, щоб здійснювати повний нагляд за аеропортом», – додав Армен Григорян.

Зазначимо, Вірменія – єдина країна, де перебувають російські прикордонники, крім Росії (згідно з договором від 1992 року).

Прикордонне управління ФСБ у Вірменії включає чотири загони – у Гюмрі, Армавірі, Арташаті та Мегрі, а також окремий контрольно-пропускний пункт у єреванському аеропорту «Звартноц».

Нагадаємо, спікер Національних зборів Ален Симонян заявив, що Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться. Він поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.