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Єврокомісія повідомила, чи введуть заборону на імпорт російських продуктів харчування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Єврокомісія повідомила, чи введуть заборону на імпорт російських продуктів харчування
Ще минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства РФ
фото з відкритих джерел

Єврокомісія шукає найкращий спосіб, у який можна було б обмежити присутність продовольчих товарів з РФ на ринках Європи

Виконавчий віце-президент Європейської комісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо ймовірного блокування імпорту сільськогосподарської продукції Росії. Це він повідомив у коментарі Уніан.

Валдіс Домбровскіс нагадав, що відповідні рішення на рівні урядів держав вже прийняли Польща та Латвія. «Зараз ми проводимо оцінку і матимемо можливість рухатися вперед досить швидко».

Виконавчий віце-президент пояснив, чому подібні санкції на Росію не ввели ще у 2022 році, на початку повномасштабної війни. За словами Домбровскіса, на заваді стали перебої у постачанні продовольства в ЄС.

«Ціни на продукти харчування швидко зростали, що створювало ризики для продовольчої безпеки - особливо, в країнах, що розвиваються. Тому таке рішення було прийняте», – відповів європейський чиновник.

Водночас зараз, за його словами, ситуація у світі інша. Ще минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства РФ.

Наразі Європейська комісія шукає найкращий спосіб, у який можна було б обмежити присутність продовольчих товарів з РФ на ринках Європи, резюмував Домбровскіс.

Нагадаємо, Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до ЄС. 

Документ закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства.

Стало відомо, що нові санкції проти Росії посилять конкуренцію США та Європи за один метал.

Замінити Росію на ринку ЄС, чиї постачання до Європи оцінюються приблизно в 500 тис. тонн (8% від загального обсягу), зможуть лише країни Близького Сходу чи США. Однак, як зазначає агентство, за цей метал вестиметься агресивна боротьба із самими Сполученими Штатами.

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Теги: Польща санкції імпорт продукти Латвія чиновник президент харчування блокування

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