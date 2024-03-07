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МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум

Катерина Іванова
glavcom.ua
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
Лінн Трейсі є першою жінкою, яка очолила дипмісію США у Росії
фото з відкритих джерел

Послу вручили офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності американських некомерційних організацій

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть «здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ». Про це повідомляє МЗС РФ.

Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США («Американські ради з міжнародної освіти», «Культурні перспективи» та «Інститут міжнародної освіти»), які, мовляв, мають на меті «рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів».

«Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції, жорстко й рішуче присікатимуться аж до видворення в статусі «persona non grata» причетних до подібних дій співробітників посольства США», – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Послу вручили офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених некомерційних організацій, яке у разі продовження розглядатиметься як порушення російського законодавства.

Персона нон ґрата (лат. Persona non grata – «небажана персона») – дипломатичний термін. Оголошення особи «персоною нон ґрата» може використовуватися за наявності підозри її у шпигунстві («діяльності, несумісній зі статусом») або як символ висловлювання невдоволення.

Нагадаємо, посли ЄС у Москві відмовилися слухати Лаврова.

Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. Проте, за його словами, за два дні до заходу МЗС отримало повідомлення, що посли на зустріч не прийдуть.

Стало відомо, що міністерство закордонних справ країни-агресокри викликало посла Німеччини на розмову після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.

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Теги: росія дипломатія США посол

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