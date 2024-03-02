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РФ та Білорусь не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до «Градів» – розвідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
РФ та Білорусь не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до «Градів» – розвідка
Реактивна система залпового вогню «Град»
фото: defence-ua.com

ГУР зазначає, що згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ «волатавто», має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ «Град»

Білоруське та російське підприємства не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР зазначає, що згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ «волатавто», має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ «Град» продукції російському замовникові – ЗАТ «Спеціальне конструкторське бюро». Йдеться про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

«Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація «волатавто» презентувала папери з розрахунками – вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%. Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли «вихід» для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій», – повідомляє розвідка.

В ГУР наголошують, що це означатиме зниження якості продукції, а отже – підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ «Град».

Нагадаємо, що обидва підприємства – білоруське ВАТ «волатавто» та російське ЗАТ «Спеціальне конструкторське бюро» – перебувають під дією міжнародних санкцій.

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Теги: росія Білорусь війна зброя

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