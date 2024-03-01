Навальна щемливо звернулася до чоловіка в день його похорон

«Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя»

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання.

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«Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

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Навальна наголосила, що не знає, як буде жити буз чоловіка, і додала, що постарається так, щоб він «там, нагорі, тішився за мене і пишався мною».

«Ми обов'язково зустрінемося одного разу. У мене стільки тобі нерозказаних історій, і в мене стільки для тебе збережених у телефоні пісень, дурних і смішних, взагалі, чесно кажучи, жахливих пісень, але вони про нас, і я так хотіла дати тобі їх послухати. І так хотіла дивитись, як ти їх слухаєш, смієшся, а потім обіймаєш мене. Люблю тебе вічно. Спочивай з миром», – написала Юлія Навальна.

Варто додати, що нарізка з сім’єю Навальних опублікована на фоні пісні російської виконавиці Земфіри, яка відкрито засудила війну проти України. У жовтні 2022 року виконавиця на концерті заявила, що її країна «веде загарбницьку війну в сусідній державі».

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Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Також повідомлялося, що у Москві на Борисівському цвинтарі та біля храму «Втамуй моя печалі», де сьогодні, 1 березня, відбувається прощання з опозиційним політиком Олексієм Навальним, посилено «охорону». Черга до храму, де відбудеться відспівування Олексія Навального, досягла кілометра завдовжки. Силовики заглушають мобільний інтернет, але фізично не заважають присутнім.

Стало відомо, що на прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава». Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися».