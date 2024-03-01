Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Аргентина передала Україні гелікоптери, куплені в Росії – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Аргентина передала Україні гелікоптери, куплені в Росії – FT
Україна мала отримати від Аргентини два багатоцільові гелікоптери Мі-17 в «арктичній модифікації»
фото з відкритих джерел

Повітряні судна були куплені Аргентиною на початку 2010-х років

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. Про це повідомило видання Financial Times.

У матеріалі зазначається, що Мілей віддає перевагу співпраці з «країнами, які захищають свободу», включно зі США, Ізраїлем та Україною, «якій він передав нещодавно два вертольоти російського виробництва».

Як повідомляло в грудні 2023 року видання Pucara Defensa, Україна має отримати від військово-повітряних сил Аргентини два багатоцільові гелікоптери Мі-17 в «арктичній модифікації» (Мі-171Е), їх планувалося надати Україні безкоштовно завдяки підтримці з боку США. Повітряні судна були куплені Аргентиною на початку 2010-х років. Це була перша закупівля латиноамериканською державою техніки російського виробництва.

За інформацію Defense News, експлуатація обох гелікоптерів припинена, оскільки їхнє технічне обслуговування, заплановане в Росії, неможливо провести через війну РФ проти України. Тому Міністерство оборони Аргентини відмовилося від планів технічного обслуговування повітряних суден і зацікавилося закупівлею гелікоптерів американського виробництва.

Як повідомлялося, Еквадор отримає від Сполучених Штатів вертольоти Sikorsky Uh-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських Мі-17.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.

Читайте також: Німецький журналіст назвав «барахлом» вертольоти, які Німеччина передасть Україні
Теги: гелікоптер вертоліт Аргентина військова техніка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузія у відповідь заявила, що дотримується вимог, передбачених антиросійськими санкціями
США звинуватили Грузію у поставках чипів до РФ в обхід санкцій: у Тбілісі відреагували
Вчора, 21:16
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
27 лютого, 08:05
КНДР надає Росії військову допомогу РФ
Держдеп США: Росія вже місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами
24 лютого, 16:57
Ліндсі Грем хоче оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
19 лютого, 02:50
Росіяни фінансують багато партій ультраправих чи ультралівих у Європі – Подоляк
Подоляк відповів, чи причетна Росія до польських протестів на кордоні
16 лютого, 13:07
Китайські компанії звинувачують у «сприянні військовому і технологічному посиленню Росії»
ЄС вперше може ввести санкції проти китайських компаній за допомогу Росії – Bloomberg
12 лютого, 18:13
Сервіс Starlink дозволяє військовослужбовцям на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку
Чи справді у росіян з'явилися Starlink: розвідка відповіла
10 лютого, 21:15
Голова МВС назвав область, яку Росія зараз атакує найбільше
Голова МВС назвав область, яку Росія зараз атакує найбільше
5 лютого, 15:33
Як зазначають журналісти, бізнес з Росією допоможе вивести економіку КНДР зі спаду
Північна Корея вперше за тривалий час повернеться до економічного зростання – DW
2 лютого, 17:26

Економіка

Аргентина передала Україні гелікоптери, куплені в Росії – FT
Аргентина передала Україні гелікоптери, куплені в Росії – FT
Військові катери й не тільки. Нідерланди передадуть Україні нову допомогу
Військові катери й не тільки. Нідерланди передадуть Україні нову допомогу
Канада посилила санкції щодо імпорту російських алмазів
Канада посилила санкції щодо імпорту російських алмазів
Болгарія припиняє імпорт нафти з Росії
Болгарія припиняє імпорт нафти з Росії
Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування
Польща приймає тисячі вантажівок з російською агропродукцією – розслідування
Скільки швейцарських компаній причетні до корупції за кордоном: шокуючі дані
Скільки швейцарських компаній причетні до корупції за кордоном: шокуючі дані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
32K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
32K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
11K
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
8015
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
6226
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів

Новини

Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Сьогодні, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua