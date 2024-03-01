Аргентина передала Україні гелікоптери, куплені в Росії – FT

Україна мала отримати від Аргентини два багатоцільові гелікоптери Мі-17 в «арктичній модифікації»

Повітряні судна були куплені Аргентиною на початку 2010-х років

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. Про це повідомило видання Financial Times.

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У матеріалі зазначається, що Мілей віддає перевагу співпраці з «країнами, які захищають свободу», включно зі США, Ізраїлем та Україною, «якій він передав нещодавно два вертольоти російського виробництва».

Як повідомляло в грудні 2023 року видання Pucara Defensa, Україна має отримати від військово-повітряних сил Аргентини два багатоцільові гелікоптери Мі-17 в «арктичній модифікації» (Мі-171Е), їх планувалося надати Україні безкоштовно завдяки підтримці з боку США. Повітряні судна були куплені Аргентиною на початку 2010-х років. Це була перша закупівля латиноамериканською державою техніки російського виробництва.

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За інформацію Defense News, експлуатація обох гелікоптерів припинена, оскільки їхнє технічне обслуговування, заплановане в Росії, неможливо провести через війну РФ проти України. Тому Міністерство оборони Аргентини відмовилося від планів технічного обслуговування повітряних суден і зацікавилося закупівлею гелікоптерів американського виробництва.

Як повідомлялося, Еквадор отримає від Сполучених Штатів вертольоти Sikorsky Uh-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських Мі-17.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.