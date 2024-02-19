Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Закон про внесення Росії до списку може бути прийнятий вже цього тижня

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого. Про це Грем заявив 18 лютого на телеканалі CBS, передає Politico.

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«Навальний був одним з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Коли він повернувся до Росії, він повинен був знати, що його вб'є Путін, і він був убитий Путіним. Чому б нам не зробити це: Я щойно розмовляв по телефону з двома сенаторами-демократами. Давайте зробимо Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством. Змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального», – сказав Грем.

Грем заявив, що закон про внесення Росії до списку може бути прийнятий вже цього тижня.

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«Президент Байден сказав Путіну: якщо щось станеться з Навальним, ви заплатите за це. Президент Байден, я згоден з вами, ціна, яку вони повинні заплатити, – це зробити Росію державним спонсором тероризму», – сказав Грем.

47-річний Навальний неодноразово ставав мішенню для нападів в останні роки, був ув'язнений і отруєний. У 2020 році в його тілі було знайдено нервово-паралітичну речовину, що викликало міжнародний резонанс і змусило адміністрацію Байдена ввести нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

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Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.