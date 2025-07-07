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«Він повністю зійшов з рейок»: Трамп розкритикував Маска

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Він повністю зійшов з рейок»: Трамп розкритикував Маска
Трамп: Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на аварію поїзда за останні п’ять тижнів
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що єдина мета таких партій, як створив Маск, – це «повне та тотальне руйнування і хаос»

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск «повністю зійшов з рейок» і перетворився на «аварію поїзда». Так він відреагував на останні ініціативи мільярдера, зокрема на його плани створити третю політичну партію, передає «Главком».

«Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на аварію поїзда за останні п’ять тижнів. Він навіть хоче створити третю політичну партію, хоча вони ніколи не мали успіху в США. Система просто не для них», – заявив Трамп.

Він додав, що єдина мета таких партій – це «повне та тотальне руйнування і хаос», якого, на його думку, і так вистачає через дії «радикально-лівих демократів». У противагу цьому Трамп поставив Республіканську партію, яку назвав «злагодженим механізмом», що ухвалив «найбільший законопроєкт такого типу в історії країни».

За словами Трампа, цей законопроєкт скасовує мандат на електромобілі – ініціативу, яка, на його думку, змусила б американців у короткі строки перейти виключно на електротранспорт. «Я два роки виступав проти цього. Тепер люди можуть купувати те, що хочуть – бензинові авто, гібриди або нові технології, коли ті з’являться», – зазначив він.

Трамп також згадав, що Маск раніше підтримував його, попри те, що той публічно виступав за скасування мандату на електромобілі. «Я був здивований, коли він сказав, що не має з цим жодних проблем», – додав президент.

Окремо він торкнувся і питання NASA. За словами Трампа, Маск нібито просив призначити на посаду очільника космічного агентства свого близького друга. Трамп підкреслив, що цей кандидат був «демократом з блакитною кров’ю» і не мав жодної історії участі в республіканській діяльності.

«Я вважав недоречним, що близький друг Ілона, який працював у космічному бізнесі, очолював би NASA, враховуючи, яку роль ця структура відіграє в житті компаній Маска. Моє головне завдання – захищати американську громадськість», – підсумував Трамп.

Раніше ми писали, що Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост мільярдера.

«Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні сформовано Американську партію, щоб повернути вам свободу», – написав Маск.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».

Теги: конфлікт США Ілон Маск Дональд Трамп

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