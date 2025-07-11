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Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО
Луховицький авіаційний завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів МіГ
фото з відкритих джерел

Сили оборони атакували Конструкторське бюро приладобудування та Луховицький авіаційний завод

Сили безпілотних систем уразили Луховицький авіаційний завод ім. Вороніна, який є філіалом «Російської літакобудівної корпорації «МіГ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів противника. Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч проти 11 липня дрони атакували Підмосков'я. Під ударом опинився Луховицький авіаційний завод, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій. 

До слова, від початку 2025 року Російська Федерація могла втратити на війні проти України приблизно 236 тис. військовослужбовців загиблими і пораненими.

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Теги: росія Генштаб системи ППО

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