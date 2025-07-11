Генштаб підтвердив ураження російського авіазаводу та виробника ракет для ППО

Луховицький авіаційний завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів МіГ

Сили оборони атакували Конструкторське бюро приладобудування та Луховицький авіаційний завод

Сили безпілотних систем уразили Луховицький авіаційний завод ім. Вороніна, який є філіалом «Російської літакобудівної корпорації «МіГ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів противника. Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 липня дрони атакували Підмосков'я. Під ударом опинився Луховицький авіаційний завод, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій.

До слова, від початку 2025 року Російська Федерація могла втратити на війні проти України приблизно 236 тис. військовослужбовців загиблими і пораненими.