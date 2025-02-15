Рютте заявив, що країни НАТО за рік не виробляють стільки зброї, скільки Росія виробляє за три місяці

Генсек НАТО зазначив, що альянс має продовжувати підтримку України

Росія за три місяці виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж всі країни НАТО за рік. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише нардеп Олексій Гончаренко з Мюнхену.

Рютте також зазначив, що альянс має продовжувати підтримку України, відправляти зброю, інструкторів. Для України треба забезпечити найкращі умови на майбутніх переговорах і результатом цих переговорів має бути те, що Росія на чолі з диктатором Путіним більше не нападе на Україну.

«Ключовим питанням на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі буде те, яким чином ми можемо збільшити наші оборонні потужності, бо ані Європа, ані США не виготовляють достатньо зброї», – додав Рютте.

До слова, Гончаренко цитує і сенатора США Ліндсі Грем. Він заявив: «Якщо ми не будемо озброювати Україну – це ганьба нам.

«Підтримуючи України – ми виграємо всі. Трамп завжди шукає прибуток. І цей договір про рідкісноземельні метали – це жах для Путіна. Щодо членства НАТО – це мають вирішувати члени НАТО. Але ми мали вести себе інакше у 2014 році», – додав Грем.

Сьогодні, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.