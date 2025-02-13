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«Ніколи не обіцяли». Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО після можливих перемовин

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ніколи не обіцяли». Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО після можливих перемовин
Рютте: Ніколи Україні не обіцяли, що в межах мирної угоди буде членство в НАТО
фото: x.com/SecGenNATO

Рютте переконаний, що головне завдання – забезпечити, щоб Путін ніколи не спробував напасти на Україну знову

У НАТО ніколи не обіцяли, що мирні перемовини щодо російсько-української війни завершаться для України членством в Альянсі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференцію за підсумками зустрічі міністрів НАТО, трансляцію якої показало «Суспільне». 

«У Вашингтоні НАТО взяло на себе зобовʼязання щодо майбутнього членства України в НАТО, але не було конкретного погодження, що коли почнуться перемовини щодо миру й завершаться, то вони точно завершаться членством у НАТО. Це може бути, але цього не було чітко так зазначено», – сказав він.

Рютте переконаний, що головне завдання – забезпечити, щоб російський диктатор Путін ніколи не спробував напасти на Україну знову. На його думку, це «критично важливо».

«Ми говорили про це вчора, ми можемо поговорити про це через 10 хвилин, ми можемо придумати 5-10 варіантів, у який спосіб забезпечити ці гарантії для України в майбутньому. Але ніколи Україні не обіцяли, що в межах мирної угоди буде членство в НАТО», — наголосив очільник Альянсу. 

Нагадаємо, президент США вважає непрактичною і малоймовірною перспективу вступу України до альянсу. Про це повідомляє CBS News.

У середу, 12 лютого, Дональд Трамп зазначив, що не заперечує проти зняття питання про вступ України до НАТО з порядку денного, вважаючи це «непрактичним». Крім того, президент США також торкнувся питання російської окупації українських територій, заявивши в інтерв'ю Fox News, що Україна «може стати російською в майбутньому, або може не стати».

Водночас у разі небажання США допомагати Україні вступити в НАТО треба надати їй ядерну зброю. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

За словами президента, вступ України в НАТО може затягнутись «на роки чи десятиліття». Водночас президент поставив під сумнів те, що Захід весь цей час буде захищати нашу країну.

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Теги: путін диктатор Марк Рютте НАТО Україна переговори війна

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