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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Уся зброя, яку РФ втратила в Україні, була для іншої війни

glavcom.ua
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РФ розуміє що зброя на їх складах – неактуальна
фото: depositphotos.com

Застаріла техніка не є головною проблемою росіян. І ось чому

Про втрати російської техніки.

Доволі часто блогери викладають запаси техніки на зберіганні на базах РФ, та обсновуючись на їхніх спустіннях, доводять тезу про нездатність РФ вести війну у короткостроковій перспективі. Але це не так.

Дійсно, всю ту зброю, яку РФ втратила в Україні за пару років, «совок» виробляв десятиріччями, завдяки тому, що вся «велика країна» жила як жебраки. І десятки тисяч одиниць техніки, мільйони снарядів, тисячі ракет, чия задача була дійти до Ле-Манша, знищена колишньою країною СРСР.

Але є нюанс – та зброя була для іншої війни. У сучасному полі бою танк Т-62 актуальний не тому, що має якісь видатні характеристики, а тому що є загальний дефіцит техніки, у результаті виснаження обох сторін. І ці старі запаси підвищують боєздатність підрозділів, яки сильно страждають від дефіциту техніки, але не більше.

Та чого всі вирішили що РФ піде штурмувати на Т-62 країни Балтії?

РФ розуміє що зброя на їх складах – неактуальна. І тому легко від неї позбавляється. Але при тому, вона тисячами виробляє «Шахеди» та інші великі ББ, у них активно розвито виробництво дронів, є досвідчені підрозділи дронщиків, з дуже різним обладнанням, яке вони вміють застосовувати в реальних бойових діях, під роботою українського РЕБа (а це я вам скажу, такі монстри, що їх навіть свої бплашники бояться).

Ракетне виробництво в них нікуди не дінеться. Ну і які шанси, скажемо, від 100 «Абрамсів», на стороні Литви, якщо зі сторони РФ взагалі не буде ні одного танка, а будуть тільки дронщики? При тому, що протидія дронам – це досвід, досвід довгий, кровавий, і не простий, захистити себе і свою техніку від досвідчених дронщиків – складна задача, навіть для досвідчених ребівців.

Чесно сказати, я думаю що танки розміщені на дистанції до 30 км від ЛБЗ, будуть знищені дронами за декілька діб. Разом з усім, що буде поруч. А поки армія НАТО отримає досвід по протидії, необхідні засоби, та налагодить «ансамбль» – то захищати вже буде нема чого.

Всі сміються з цих багі та корчів, на яких вони штурмують, але у цьому є логіка. На полі боя, де ініціатива у дронів, транспорт може бути двох типів:

  1. Заброньована зі всіх сторін «черепаха», на яку встановлений різний РЕБ.
  2. Швидкий, легкий транспорт, який може за хвилину проїхати ділянку швидше, ніж дронщики встигнуть його уразити. Відсутність броні компенсують швидкістю. І воно працює.

Мотоцикли класу «Ендуро» теж з цієї опери до речі.

Так, це все працює, бо це засоби які не дивлячись на візуальну крінжовість, народились у результаті досвіду війни. Якого у потенційних противників немає.

Майбутні засоби, штатні, вже будуть розроблені ісходячи з цього досвіду. Важкі БМП/MRAP зі штатним РЕБом та активною системою захисту від дронів та ПТУРІв, та швидкі, легкі багі – це майбутнє. І РФ знає що їй треба виготовити, для війни 21 століття. І в них є виробництво цих засобів.

Використання ракетних ударів під корегування БПЛА – це той самий компонент, якого не вистачало армії РФ у 2022 році, і якраз тому, що з підтвердженнями у них були проблеми, вони там тричі і знищили українське ППО та авіацію, а потім щось пішло не так.

Так ось, іншим разом таких помилок не буде. Системна робота по нашим стратегічним об'єктам під корегуванням БПЛА, є тому підтвердженням.

Тому так, РФ легко викидає старі запаси, бо розуміє їх неактуальність. Але вона отримує досвід, як іншими засобами добиватись необхідних цілей, і цей досвід унікальний. Тільки налагоджена функція «заград-отрядів, як культури керування військами» он яку ефективність має.

Саме тому не можна оцінювати боєздатність РФ по спустошенню баз зберігання, або по появі автотраков з «Безумного Макса» на полі боя. Воно може і виглядає крінжово – але свою функцію виконує. І виконає і у випадку війни з будь-якою країною НАТО.

Як там кажуть росіяни «За одного бітого, двух небітих дают»?

Так ось, РФ то не просто один битий, то є країна яка так отримали по харі, що кількість небитих за такий досвід повинна бути кратно збільшена. І цей факт не треба ігнорувати.

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Джерело
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Теги: росія НАТО зброя армія війна Україна втрати росіяни

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