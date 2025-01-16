НАТО вперше підняло норвезькі F-35 під час масованої атаки по Україні

Винищувачі були підняті у відповідь на «величезну кількість» російських літаків у повітрі

Північноатлантичний альянс вперше підіймав норвезькі винищувачі F-35, дислоковані у Польщі, щоб захистити повітряний просторі на східному фланзі. Про це повідомляє Командування військово-повітряних сил НАТО.

Зазначається, що винищувачі були підняті у відповідь на «величезну кількість» російських літаків у повітрі.

«Це перший випадок, коли літаки Норвегії піднялися для активної протиповітряної оборони повітряного простору Польщі, демонструючи прихильність Альянсу до східного флангу НАТО», – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування збройних сил Польщі 15 січня повідомило, що авіацію підіймали через масовану атаку Росії по Україні. Були залучені чергові пари винищувачів. А системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.

Як повідомлялося, перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F прибудуть до України вже до 20 січня 2025 року.

До слова, український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.