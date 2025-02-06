Рахункова Палата Європи знайшла прогалини у фінансуванні НАТО – Bloomberg

Bloomberg: Європу аудитори звинувачують у нездатності швидко розгорнути війська та озброєння

Країни ЄС не змогли покращити можливості швидкого розгортання основних сил у разі початку збройного конфлікту, свідчать дані звіту Європейської рахункової палати, опубліковані агентством Bloomberg.

«Незважаючи на нові військові загрози, завдання щодо створення системи швидкого переміщення особового складу, спорядження та боєприпасів у великих масштабах не було досягнуто», – йдеться у звіті.

Така різка ​​оцінка Європейської рахункової палати, яка стежить за фінансами ЄС і може впливати на формування політики, була зроблена майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Здатність швидко розгорнути військову техніку там, де вона найбільше потрібна, шляхом повітряного транспортування або транспортування через дороги та мости буде ключовою у будь-якій відповіді на потенційний конфлікт.

Аудитори також зауважили, що бюджет НАТО на 2021-2027 роки у розмірі 1,7 мільярда євро включає розвиток інфраструктури як для цивільного, так і для військового користування, але до кінця 2023 року ці гроші вже витратили, не залишаючи додаткових коштів до наступного бюджету.

Доступних грошей також було недостатньо, і вони витрачалися «по частинах, не завжди в найбільш стратегічних місцях і без урахування ширшої картини», заявили аудитори.

Згідно зі звітом, конкретні проекти військової мобільності для фінансування були обрані до того, як були визначені найбільш нагальні пріоритети. Зазначається, що фінансування йшло переважно на схід блоку.

Аудитори Європейської рахункової палати також розкритикували надмірну бюрократичну тяганину у формі тривалих затримок дозволів на переміщення обладнання та відсутність чіткого ланцюга командування військовою мобільністю в ЄС.

Нагадаємо, з 2022 року відзначається значне зростання витрат на оборону країн НАТО та їх союзників. На саміті у Вільнюсі 2023 року країни альянсу домовилися витрачати на оборону щонайменше два відсотки ВВП. Наразі, згідно з офіційними даними, 2% ВВП витрачають 23 держави з 32 членів блоку.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону та збільшити виробництво озброєнь, оскільки підготовка до війни є найкращим способом її уникнути.