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Членство в НАТО буде найкращою гарантією безпеки для України – генсек

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Членство в НАТО буде найкращою гарантією безпеки для України – генсек
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
фото з відкритих джерел

Рютте: Треба створити безпечні гарантії для України такі, щоб Путін ніколи не зміг захопити жодного квадратного кілометра української території

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що повне членство України в НАТО стане кращою гарантією для України, але лише за умови стійкого миру. Про це повідомляє Укрінформ.

У повідомленні йдеться, що Україна стане членом НАТО за умови досягнення стійкого миру. Рютте сказав, що наразі варто зосередити зусилля на посиленні позицій України у підготовці до мирних переговорів щодо завершення війни.

«Наразі ми маємо зосередитися на тому, щоб поставити Україну в можливо найкращу позицію, коли розпочнуться мирні переговори. І коли вони завершаться, ми маємо переконатися, що мир, який ми спільно підтримували, буде стійким, і ніколи, ніколи знову не буде поставлений під сумнів. І так, очевидно, що повне членство в НАТО є найлегшим результатом для цього», – сказав Марк Рютте.

За його словами, слід створити такі безпечні гарантії для України, щоб Путін вже ніколи не зміг захопити жодного квадратного кілометра української території у майбутньому. Рютте також нагадав, важливо, щоб теперішні гарантії не повторювати зразок Мінських домовленостей.

«Зараз багато політиків в Україні та за її межами розмірковують про те, як вести мирні переговори, і що б це означало для території, яку наразі захопили росіяни? І щоб це означало для НАТО? Ризик тут полягає у тому, що ми починаємо домовлятися з Путіним без самого Путіна за столом. А Путін сидить у своєму кріслі в Москві, ставить галочки, та утримує частину території, яку захопив у минулому», – зазначив Рютте.

За його словами, члени НАТО взяли на себе зобов’язання, що Україна стане членом НАТО, але наразі виникає питання, як це буде відбуватися й коли. Яким би не був результат цього процесу, за словами Рютте, він має бути стійким.

«З цього приводу ми повинні чітко пояснити, що Володимир Володимирович Путін не має права вето та голосу щодо того, хто вступить до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він хоче приєднатися до НАТО, – але я не думаю, що він хоче. Тож йому немає що сказати про це. Ми повинні бути дуже чіткими у цьому», – підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, що у четвер, 23 січня президент США Дональд Трамп виступав по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Американський лідер зробив заяву, що готовий якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним задля завершення війни в Україні. Про це пише Reuters.

«Я хотів би зустрітися з Путіним негайно, щоб припинити цю війну. Це не питання економіки чи політики, це про людські життя. Щодня гинуть солдати, і ми повинні зупинити це божевілля» , – заявив Трамп.

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Теги: Україна переговори росіяни Марк Рютте НАТО війна

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