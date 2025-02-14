Путін може напасти на країни НАТО вже наступного року – Зеленський

За даними глави держави, вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку

Російський диктатор може готуватися до війни з країнами НАТО в наступному році. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції, трансляцію якої опублікував Офіс президента.

За даними глави держави, вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку.

«Ми думаємо, що вони всі або частково будуть на території Білорусі. Це буде 100-150 тисяч людей», – сказав президент.

Він зауважив, що це велике угруповання може піти в наступ, і не обов'язково на Україну.

«Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році, або ж вони підуть до Польщі чи країн Балтії. Я думаю, така в нього (Путіна, – «Главком») ідея. З усього, що я отримую від розвідки, я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року», – заявив Зеленський.

Водночас глава держави додав, що він не має стовідсоткової впевненості щодо такого сценарію, і висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.

Нагадаємо, що також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До відома, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.