Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом
Раніше помічник Путіна заявив, що переговори про закінчення війни мають вести лише Росія та США
фото: Reuters

Росія хоче, аби Україна остаточно відмовилася від вступу в НАТО

Однією з головних умов Російської Федерації для переговорів про припинення війни є остаточна відмова України від вступу в НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства стверджують, що Росія на можливих переговорах з обраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.

Як стверджує співрозмовник агентства, Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона «використовувалась проти Росії або для захоплення територій».

Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні «принаймні де-факто контролю над майже 20% території України», зокрема Кримом, хоча й «відкрита до обміну деякими територіями».

За словами співрозмовників, на цей час переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.

Нагадаємо, українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників.

Як повідомлялося, глава Пентагону Ллойд Остін і державний секретар США Ентоні Блінкен вважають, що скорочення військової допомоги Україні від союзників та примус до передчасного припинення вогню призведе до того, що Російська Федерація зможе переозброїтися та напасти знову.

До слова, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.

Читайте також:

Теги: росія НАТО путін Дональд Трамп війна переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 09:00 підтверджено збиття 60-х БпЛА
Окупанти вночі випустили по Україні майже сотню дронів: у трьох областях є руйнування
12 сiчня, 09:28
Для проведення першочергових слідчих заходів солдатів КНДР доправили до Києва
Спецпризначенці та десантники показали, як узяли в полон військових КНДР
11 сiчня, 15:32
У Кураховому наразі точаться бої
ЗСУ повідомили, чи захопили окупанти Курахове
6 сiчня, 17:09
Український військовий на блокпосту в Часовому Яру, грудень 2023 року
Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста
3 сiчня, 00:59
25 грудня пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау
Авіакатастрофа в Казахстані: коли представлять перші результати розслідування
30 грудня, 2024, 23:25
На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом»
Росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції – Центр нацспротиву
27 грудня, 2024, 04:32
Морський дрон Sea Baby
Морські дрони СБУ «тримають на плаву» українську економіку
25 грудня, 2024, 15:13
Подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення
Російська пропаганда лякає потужним ударом. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
23 грудня, 2024, 00:46
«Усе, цей Путін зламався, несіть нового», – сміються у соцмережі
Путін «зламався», розповідаючи про економіку Росії (відео)
19 грудня, 2024, 12:58

Політика

Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом
Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом: Катар розкрив нові деталі
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом: Катар розкрив нові деталі
«Доведеться піти на поступки». Майбутній держсекретар США оцінив перспективи завершення війни
«Доведеться піти на поступки». Майбутній держсекретар США оцінив перспективи завершення війни
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників
Польща хоче бути присутньою на переговорах про закінчення війни в Україні
Польща хоче бути присутньою на переговорах про закінчення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
25K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
21K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
11K
У низці областей України введено аварійні відключення світла
9106
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua