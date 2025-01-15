Bloomberg повідомив, що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом

Раніше помічник Путіна заявив, що переговори про закінчення війни мають вести лише Росія та США

Росія хоче, аби Україна остаточно відмовилася від вступу в НАТО

Однією з головних умов Російської Федерації для переговорів про припинення війни є остаточна відмова України від вступу в НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства стверджують, що Росія на можливих переговорах з обраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію.

Як стверджує співрозмовник агентства, Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб вона «використовувалась проти Росії або для захоплення територій».

Також джерела кажуть, що Москва наполягатиме на збереженні «принаймні де-факто контролю над майже 20% території України», зокрема Кримом, хоча й «відкрита до обміну деякими територіями».

За словами співрозмовників, на цей час переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном ув'язнених і поверненням депортованих дітей.

Нагадаємо, українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників.

Як повідомлялося, глава Пентагону Ллойд Остін і державний секретар США Ентоні Блінкен вважають, що скорочення військової допомоги Україні від союзників та примус до передчасного припинення вогню призведе до того, що Російська Федерація зможе переозброїтися та напасти знову.

До слова, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.