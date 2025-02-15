Єрмак розповів, чи привезли США до Мюнхена мирний план

Ніякого плану зупинки війни не було, оскільки не може бути такого документа без узгодження з Україною

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки у ЗМІ з’явилася інформація, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог може привезти до Мюнхена мирний план президента США. Однак згодом Келлог спростував ці повідомлення, і жодного такого плану представлено не було. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

За його словами, у Мюнхені відбулася конструктивна зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем Марком Рубіо та спецпредставником з питань російсько-української війни Кітом Келлогом.

Єрмак наголосив, що це була не просто формальність, а предметна розмова.

Головне, що США зацікавлені у припиненні війни, і для них важливо, щоб це було не просто тимчасове перемир’я, а стабільний мир. Вони чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки, – сказав Андрій Єрмак.

Також Єрмак повідомив, що ніякого плану зупинки війни не було, і це не дивно, оскільки не може бути такого документа без узгодження з Україною

Він також зазначив, що розпочався активний процес консультацій і переговорів на високому рівні.

«Відбувся не перший телефонний дзвінок між президентами Трампом і Зеленським, ми вже працюємо з Майком Волтцем, приїджає генерал Келлог. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в щоденному режимі, щоб такий план з'явився», – зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У складі делегації також були: державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Про це повідомляє Офіс президента.

Команди України та США домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Сторони обговорили низку ключових питань. До того ж Україна очікує на візит Кіта Келлога для зустрічей і глибшого вивчення та розуміння ситуації.

Раніше Джей Ді Венс зазначив, що США прагнуть завершення війни Росії проти України, наголошуючи на необхідності тривалого миру: «Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років».