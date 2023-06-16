«Росія хоче більше війни, а не миру»: Кулеба відреагував на обстріл Києва

Кулеба: «Путін «зміцнює довіру», завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні»

Глава українського МЗС вважає, що російські ракети – це «повідомлення Африці»

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на обстріли Києва. Про це він написав у Twitter.

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«Путін «зміцнює довіру», завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці», – зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС вважає, що російські ракети – це «повідомлення Африці», що РФ хоче більше війни, а не миру.

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Зазначимо, в Україні 16 червня о 11:05 було оголошено масштабну повітряна тривога. Станом на 12:18 тривогу скасовано.

До слова, у Києві було чутно вибухи. У Київській області піл час повітряної тривоги працювали сили ППО. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.

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Рамафоса стверджує, що хоче докласти зусиль щодо мирного врегулювання розвʼязаної Росією війни проти України. В суботу делегація президента ПАР поїде до Москви для переговорів з диктатором Путіним.