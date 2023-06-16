До Києва приїхав президент ПАР (відео)

Рамафоса стверджує, що хоче докласти зусиль щодо мирного врегулювання розвʼязаної Росією війни проти України

Центр столиці через візит делегації перекрито

Сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Про це повідомив офіс президента у Twitter.

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Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президент ПАР.

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Раніше президент ПАР проводив переговори з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, диктатором Володимиром Путіним та очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Рамафоса стверджує, що хоче докласти зусиль щодо мирного врегулювання розвʼязаної Росією війни проти України. В суботу делегація президента ПАР поїде до Москви для переговорів з диктатором Путіним.

Нагадаємо, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів у Києві протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями столиці. Патрульна поліція просить київських водіїв врахувати обмеження і відповідно планувати маршрути.