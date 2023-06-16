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До Києва приїхав президент ПАР (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва приїхав президент ПАР (відео)
Рамафоса стверджує, що хоче докласти зусиль щодо мирного врегулювання розвʼязаної Росією війни проти України
фото скріншот відео

Центр столиці через візит делегації перекрито

Сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Про це повідомив офіс президента у Twitter.

Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президент ПАР.

Раніше президент ПАР проводив переговори з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, диктатором Володимиром Путіним та очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Рамафоса стверджує, що хоче докласти зусиль щодо мирного врегулювання розвʼязаної Росією війни проти України. В суботу делегація президента ПАР поїде до Москви для переговорів з диктатором Путіним.

Нагадаємо, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів у Києві протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями столиці. Патрульна поліція просить київських водіїв врахувати обмеження і відповідно планувати маршрути.

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