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Нічний терор: Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль
Ворог знову застосував баражуючі боєприпаси Shahed
фото ілюстративне

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені 

У ніч на 25 травня російські окупанти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця.

Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака була масована. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО», – йдеться у повідомленні КМВА.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Як повідомлялося, повітряна тривога у Києві та області була оголошена вночі 24 травня о 23:45, а відбій – 25 травня о 3:00.

Під час тривоги на Київщині працювали сили ППО.

Повітряна тривога також поширилася у південних, центральних і західних областях України.

Теги: росія війна безпілотник Київщина Київ

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