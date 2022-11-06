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Україна – це лише розминка: адмірал США пророкує велику війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна – це лише розминка: адмірал США пророкує велику війну
Адмірал США не виключив імовірність нового великого зіткнення в недалекому майбутньому
фото з відкритих джерел

Адмірал Річард вважає, що США програли гіперзвукову гонку Китаю та Росії, і це заслуговує обговорення в Конгресі

Війна в Україні може виявитися лише невеличкою розминкою перед початком великої війни, до якої Сполучені Штати можуть виявитися неготовими. Про це заявив адмірал ВМС Чарльз Річард, глава Стратегічного командування США на симпозіумі Ліги підводних човнів, передає The Wall Street Journal.

Адмірал закликав американську армію надолужувати згаяне. «Ця українська криза, в якій ми зараз перебуваємо – це всього лише розминка», – сказав адмірал ВМС

Він не виключив імовірність нового великого зіткнення в недалекому майбутньому.  «Не пройде багато часу, перш ніж ми піддамося таким випробуванням, яких не відчували давно», – припустив Річард.

Глава Стратегічного командування Збройних сил США зазначив, що раніше американська армія «вміла рухатися швидко, а тепер втратила це мистецтво». «Я оцінюю наш рівень стримування Китаю як «корабель повільно тоне», – сказав Річард і додав, що інші країни «впроваджують свої можливості швидше, ніж США».

Водночас адмірал ВМС підкреслив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах – «можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яку ми ще маємо».

При цьому ВМС США необхідно розв‘язувати проблеми з технічним обслуговуванням і починати нові будівництва, щоби не втратити цю силу. Наприклад, хорошим початком було будівництво трьох швидкохідних підводних човнів класу «Вірджинія» впродовж року.

Адмірал також вважає, що США програли гіперзвукову гонку Китаю та Росії, і це заслуговує обговорення в Конгресі. Те, що в минулому році КНР випробувала гіперзвукову ракету, що пролетіла величезну відстань, повинно було викликати більше тривоги, ніж викликало.

Нагадаємо, США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії

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Теги: мистецтво війна армія корабель будівництво криза США

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