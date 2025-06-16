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Росія облаштовує базу ядерної зброї за 270 км від Швеції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія облаштовує базу ядерної зброї за 270 км від Швеції
Базу модернізовано новими будівлями, потрійним парканом та новими комунікаційними спорудами
скріншот з відео

На Калінінградській базі росіяни зберігають близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї

За останні роки Російська Федерація модернізувала щонайменше п'ять своїх ядерних баз поблизу Європи. Одна з таких розташована у Калінінграді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

Згідно з травневими супутниковими знімками на базах у Білорусі, Калінінграді, Кольському півострові та архіпелазі Нова Земля видно склади роботів, випробувальні майданчики та огороджені залізничні станції.

Так, на базі в Осиповичах у Білорусі модернізується сховище ядерної зброї радянських часів за трьома шарами огорожі. Росіяни встановлюють нову вантажну платформу для залізничного транспорту та систем протиповітряної оборони, кажуть вчені-ядерники американської організації FAS.

У Калінінграді базу ядерної зброї, що розташована за 270 км від кордону зі Швецією, модернізували новими будівлями, потрійним парканом та новими комунікаційними спорудами. За даними польського уряду, там росіяни зберігають близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

Мапи ядерних баз РФ
Мапи ядерних баз РФ
скріншот з відео

На Новій Землі збудували великі нові будівлі. Цю базу експерти описують як найважливішу у РФ для випробувань у галузі ядерної зброї. На Кольському півострові побудовано близько 50 бункерів для зберігання балістичних ракет, підводних човнів, а також причал для завантаження ракет на підводні човни.

Шведський міністр оборони Пол Йонсон запевнив, що в уряді стежать за діями Росії в цій галузі. «Ми знаємо про це і стежимо за цим уже давно. Йдеться як про російські інвестиції в ядерну зброю, так і про розробку нової доктрини», – каже він.

Як зазначив чиновник, Москва знизила поріг погроз застосуванням ядерної зброї. За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну це робили понад 200 разів на різних політичних рівнях.

Нагадаємо, дев'ять країн, які мають ядерну зброю, включаючи Велику Британію, Ізраїль, Індію, Китай, КНДР, Пакистан, Росію, США та Францію, продовжують оновлення своїх ядерних арсеналів, згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Уточнюється, що деякі з цих держав вже у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь, які або оснащені ядерними боєголовками, або здатні їх застосовувати.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Іран розпочати негайні переговори щодо ядерної угоди. Він наголосив, що час для мирного врегулювання конфлікту з Ізраїлем поки що є, але він стрімко скорочується. В іншому випадку, додав американський лідер, наступні удари можуть виявитися значно потужнішими та руйнівними. Водночас Іран заявив, що не планує розробляти ядерну зброю, але відстоюватиме право на ядерну енергетику й дослідження.

До слова, у Росії стався великий витік даних про секретні ядерні об'єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 млн. документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.

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Теги: ядерна зброя росія

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