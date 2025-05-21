Ізраїль готується вдарити по іранських ядерних об'єктах – CNN

Дії Ізраїлю можуть звести нанівець перемовини Трампа з Тегераном

Розвідка Сполучених Штатів дізналася про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об'єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Американські чиновники зазначають, що атака може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході. Крім того, удар повністю зіпсував би відносити Ізраїлю зі Штатами.

Наразі невідомо, чи ухвалила ізраїльська влада рішення про атаку, однак в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи вирішить Ізраїль зрештою завдавати ударів. CNN повідомляє, що ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту «значно зросла за останні місяці».

«Перспектива угоди між США та Іраном, узгодженої Трампом, яка не передбачає вивезення всього іранського урану, робить ймовірність удару більшою», – пояснив співрозмовник журналістів.

Перехоплені повідомлення, а також переміщення ізраїльських військових можуть свідчити про підготовку до удару. Серед ознак підготовки, зафіксованих США, були переміщення авіаційних боєприпасів та завершення військово-повітряних навчань.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі заявив, що переговори між Іраном і США щодо ядерних питань «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон наполягатиме, аби Тегеран відмовився від збагачення урану. Тим часом радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

Тодішній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду. Згодом президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Він передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

До слова, Міжнародний кримінальний суд отримав офіційне звернення Ізраїлю з проханням скасувати ордери на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.