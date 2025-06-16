Які держави продовжують модернізацію ядерних арсеналів: аналіз SIPRI

Ядерні держави на тлі погіршення геополітичної обстановки дедалі більше роблять ставку на свої ядерні арсенали

Дев'ять країн, які мають ядерну зброю, включаючи Велику Британію, Ізраїль, Індію, Китай, КНДР, Пакистан, Росію, США та Францію, продовжують оновлення своїх ядерних арсеналів, згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише «Главком».

Уточнюється, що деякі з цих держав вже у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь, які або оснащені ядерними боєголовками, або здатні їх застосовувати.

«Ядерні держави на тлі погіршення геополітичної обстановки дедалі більше роблять ставку на свої ядерні арсенали, а кількість оперативних ядерних озброєнь почала зростати в міру реалізації довгострокових планів модернізації та розширення збройних сил», – зазначено у доповіді.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Іран розпочати негайні переговори щодо ядерної угоди. Він наголосив, що час для мирного врегулювання конфлікту з Ізраїлем поки що є, але він стрімко скорочується. В іншому випадку, додав американський лідер, наступні удари можуть виявитися значно потужнішими та руйнівними.

Іран продовжив серію ударів по території Ізраїлю. У різних містах пролунали вибухи. Зазначається, що іранська ракета влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві.

Іран також заявив, що не планує розробляти ядерну зброю, але відстоюватиме право на ядерну енергетику й дослідження.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.