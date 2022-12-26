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Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

glavcom.ua
Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева
25 лютого цього року проєкт Bellingcat було внесено до списку «небажаних» у Росії
Фото: Andy Rain / ТАСС/EPA

Журналісту інкримінують «поширення фейків про російські збройні сили»

МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозева. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ.

Як відомо, 25 лютого цього року проєкт Bellingcat  було внесено до списку «небажаних» у Росії.

У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозев заперечував свою участь в операції українських спецслужб.

Проєкт Bellingcat виник у 2014 році – з подачі громадського журналіста, британця Еліота Хіггінса. На той момент він був блогером-одинаком, зацікавленим у проведенні розслідувань на основі відкритих даних, доступних в мережі.

У 2014 році Хіггінс вирішив запустити сайт для людей, зацікавлених у фактчекінгу, боротьбі з дезінформацією та журналістиці відкритих даних – так на світ з'явився Bellingcat.

Перші гроші для проєкту збирали на краудфандинговій платформі Kickstarer.

Найбільш резонансні розслідування

  • Уже через кілька днів після запуску Bellingcat, у липні 2014-го, сталася катастрофа рейсу MH17, який збили в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донбасу. Загинули усі 298 людей, що перебували на борту. Розслідування обставин цієї трагедії, за яке одразу ж узялися журналісти Bellingcat, принесе їм першу славу.
  • У 2015 році група Bellingcat оприлюднила розслідування про обстріли українських військ з російської території. Висновки ґрунтувалися на аналізі супутникових знімків та кратерів від артилерійських ударів, а також вивченні ймовірних позицій військових на території РФ. Вивчалися і оприлюднені в соцмережах відео, які зафіксували ймовірні запуски ракет систем «Град» з російської території у напрямку України. 
  • У 2018 році Bellingcat взялися за справу про отруєння експрацівника ГРУ Сергія Скрипаля нервово-паралітичою речовиною «Новачок» у Солсбері – і першою встановила особи підозрюваних, які виявилися співробітниками ГРУ.
  • На початку 2020-го розслідувачі Bellingcat одними із перших озвучили версію про те, що причиною катастрофи українського пасажирського літака в Ірані стала випущена в нього ракета.
  • Найбільш резонансним розслідуванням групи за останній рік стала справа про отруєння Олексія Навального «Новачком». Разом із колегами з видань The Insider, CNN та DerSpigel розслідувачі назвали імена ФСБшників, які нібито стежили за російським опозиціонером напередодні його отруєння.

Нгадаємо, Христо Грозев, коментуючи плани Пригожина і Патрушева на президентське крісло у Росії, спрогнозував реалістичний варіант перевороту під керівництвом Пригожина у 2023 році: «Ця скороварка має вибухнути. Це буде або кривава революція, або щось інше».

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Теги: росія війна розшук Bellingcat Христо Грозев

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