Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

25 лютого цього року проєкт Bellingcat було внесено до списку «небажаних» у Росії

Журналісту інкримінують «поширення фейків про російські збройні сили»

МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозева. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ.

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Як відомо, 25 лютого цього року проєкт Bellingcat було внесено до списку «небажаних» у Росії.

У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло. Грозев заперечував свою участь в операції українських спецслужб.

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Проєкт Bellingcat виник у 2014 році – з подачі громадського журналіста, британця Еліота Хіггінса. На той момент він був блогером-одинаком, зацікавленим у проведенні розслідувань на основі відкритих даних, доступних в мережі. У 2014 році Хіггінс вирішив запустити сайт для людей, зацікавлених у фактчекінгу, боротьбі з дезінформацією та журналістиці відкритих даних – так на світ з'явився Bellingcat. Перші гроші для проєкту збирали на краудфандинговій платформі Kickstarer.

Найбільш резонансні розслідування

Уже через кілька днів після запуску Bellingcat, у липні 2014-го, сталася катастрофа рейсу MH17 , який збили в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донбасу. Загинули усі 298 людей, що перебували на борту. Розслідування обставин цієї трагедії, за яке одразу ж узялися журналісти Bellingcat, принесе їм першу славу.

, який збили в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донбасу. Загинули усі 298 людей, що перебували на борту. Розслідування обставин цієї трагедії, за яке одразу ж узялися журналісти Bellingcat, принесе їм першу славу. У 2015 році група Bellingcat оприлюднила розслідування про обстріли українських військ з російської території . Висновки ґрунтувалися на аналізі супутникових знімків та кратерів від артилерійських ударів, а також вивченні ймовірних позицій військових на території РФ. Вивчалися і оприлюднені в соцмережах відео, які зафіксували ймовірні запуски ракет систем «Град» з російської території у напрямку України.

. Висновки ґрунтувалися на аналізі супутникових знімків та кратерів від артилерійських ударів, а також вивченні ймовірних позицій військових на території РФ. Вивчалися і оприлюднені в соцмережах відео, які зафіксували ймовірні запуски ракет систем «Град» з російської території у напрямку України. У 2018 році Bellingcat взялися за справу про отруєння експрацівника ГРУ Сергія Скрипаля нервово-паралітичою речовиною «Новачок» у Солсбері – і першою встановила особи підозрюваних, які виявилися співробітниками ГРУ.

нервово-паралітичою речовиною «Новачок» у Солсбері – і першою встановила особи підозрюваних, які виявилися співробітниками ГРУ. На початку 2020-го розслідувачі Bellingcat одними із перших озвучили версію про те, що причиною катастрофи українського пасажирського літака в Ірані стала випущена в нього ракета.

стала випущена в нього ракета. Найбільш резонансним розслідуванням групи за останній рік стала справа про отруєння Олексія Навального «Новачком». Разом із колегами з видань The Insider, CNN та DerSpigel розслідувачі назвали імена ФСБшників, які нібито стежили за російським опозиціонером напередодні його отруєння.

Нгадаємо, Христо Грозев, коментуючи плани Пригожина і Патрушева на президентське крісло у Росії, спрогнозував реалістичний варіант перевороту під керівництвом Пригожина у 2023 році: «Ця скороварка має вибухнути. Це буде або кривава революція, або щось інше».