Президент Чехії затвердив кандидатуру Бабіша на посаду прем'єра

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Президент Чехії затвердив кандидатуру Бабіша на посаду прем’єра
Президент Чехії заявив, що Бабіш буде призначений прем’єр-міністром 9 грудня
фото: Reuters

Бабіш публічно пояснив, як він уникне конфлікту інтересів

Президент Чехії Петр Павел погодився призначити Андрея Бабіша прем’єр-міністром та оголосив, що церемонія відбудеться 9 грудня. Про це президент повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Павел заявив, що задоволений тим, що Андрей Бабіш публічно оголосив про те, як він вирішить свій конфлікт інтересів.

«Я ціную чіткий та зрозумілий спосіб, у який Андрей Бабіш виконав нашу домовленість та публічно оголосив про те, як він вирішить свій конфлікт інтересів», – написав Павел.

Він уточнив, що призначить Бабіша на посаду 9 грудня о 9:00.

«Роблячи це, я поважаю результати виборів до Палати депутатів Парламенту та прогрес, досягнутий на сьогодні в переговорах щодо формування коаліційного уряду», – наголосив чеський президент.

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії здобуває перемогу популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. 

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер опозиційної партії ANO, заявив, що скасує «чеську ініціативу з боєприпасів» для України, якщо його партія переможе на майбутніх парламентських виборах у жовтні. Ця ініціатива, яку він назвав «гнилою», вже забезпечила постачання 1 мільйона артилерійських снарядів для ЗСУ. 

