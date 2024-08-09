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Росія перекидає резерви в Курську область з Харківського напрямку – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія перекидає резерви в Курську область з Харківського напрямку – ЗМІ
Міністерство оборони РФ намагалося ретельно приховати маркування і тактичні знаки на машинах окупантів
скріншот з відео

Російське командування перекидає в Курську область війська, які брали участь у боях на півночі Харківської області

Російське Міністерство оборони показало відео з перекиданням резервів у Курську область для відбиття українського наступу. На одній з цих вантажівок видно тактичний знак окупантів, які воюють на Харківщині. Про це повідомляє The Insider.

Зокрема, на відео здебільшого представлені вантажівки з особовим складом – на кшталт тих, які були знищені ударом ЗСУ в районі Рильська в ніч на п'ятницю. Також на кадрах можна помітити 122-мм гаубицю Д-30 і досить рідкісну машину – пускову установку РСЗВ «Град-1», вмонтовану на артилерійському тягачі МТ-ЛБ замість звичної вантажівки.

Зокрема, російське оборонне відомство намагалося ретельно приховати маркування і тактичні знаки на машинах окупантів, однак їм не скрізь це вдалося.

Так, на одному з автомобілів можна розгледіти тактичний знак «перекреслений квадрат», який використовується російськими військами, що воюють на півночі Харківської області. Раніше російські ЗМІ публікували кадри перекидання танків у район Суджі, причому на одному з тягачів був такий самий тактичний знак.

Російське командування перекидає в Курську область війська, які брали участь у боях на півночі Харківської області
Російське командування перекидає в Курську область війська, які брали участь у боях на півночі Харківської області
скріншот з відео

«Це свідчить про те, що російське командування перекидає в Курську область війська, які брали участь у боях на півночі Харківської області або готувалися до боїв там», – зазначають журналісти.

Зазначимо, російське телебачення у прямому ефірі показало з привʼязкою до місцевості рух колон з ворожою технікою.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Як повідомлялося, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн вважає, що через неготовність до бойових дій у Курській області Росія буде змушена передислокувати свої війська з низки інших напрямків.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: росія окупанти війна Харківщина Міноборони РФ

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