Телебачення РФ у прямому етері показало переміщення техніки: окупанти забили на сполох

ФСБ вже почала затримувати жителів Курської області за те, що вони знімали на відео розгром російських військ

Російське телебачення передає у прямому ефірі інформацію про ситуацію у Курській області, а також показує із привʼязкою до місцевості рух колон з ворожою технікою. Увагу на це звернули російські пабліки .

Там забили на сполох, що російські журналісти власними сюжетами підказують українським силам, у якому напрямку їм рухатися і скільки техніки у ворога.

«Може, справді варто запровадити мораторій на такий контент і не давати зайвої інформації?», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Федеральна служба безпеки вже почала затримувати жителів Курської області за те, що вони знімали на відео розгром російських військ. «Російська влада запускає машину репресій на території Курської області, де вже четверту добу тривають бої з військами України», – пише телеграм-канал Mash.

Як зазначається, у п'ятницю ФСБ затримала 48-річного жителя селища Жовтневе, який знімав наслідки українських ударів.

За даними спецслужб, відео, зняте місцевим жителем, опублікували в одному з українських телеграм-каналів. Під час допиту затриманий заявив, що нібито діяв за дорученням, а за його виконання йому пообіцяли гроші та «громадянство однієї з країн НАТО».

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня Збройні сили України вдарили по колоні російських загарбників у Курській області. Кадри пожежі, яка охопила військову техніку, опублікувала одразу низка телеграм-каналів. Місце зйомки – село Жовтневе Рильського району Курської області. На відео видно помітно десять спалених вантажівок, на деяких з яких видно трупи. За словами російського військового аналітика Яна Матвєєва, було знищено цілий батальйон. «Це один із найкривавіших і наймасованіших ударів (швидше за все, Himars) за всю війну», – йдеться у повідомленні. Як наголошується, місце влучання розташоване за 30 км від кордону та за 20 км до найближчої точки, де, згідно з російськими військовими блогами, ведуться бої – селища міського типу Коренєво.

Як повідомлялося, міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.