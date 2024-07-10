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Стало відомо, коли Україна отримає перші кошти від заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Україна отримає перші кошти від заморожених активів РФ
Перший транш з прибутку від знерухомлених активів РФ буде доступний Україні протягом наступних кількох тижнів
фото з відкритих джерел

До кінця поточного року Україна отримає близько 15 млрд євро

Україна отримає перший транш з прибутку від заморожених активів Російської Федерації протягом наступних кількох тижнів. Про це заявив представник Європейської комісії Крістіан Віганд під час пресконференції в Брюсселі.

«Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів», – розповів він.

Зокрема він розповів, що до кінця поточного року Україна отримає близько 15 млрд євро ($16,24 млрд). Кредит, своєю чергою також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

Нагадаємо, Україна влітку може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів.

Як повідомлялося, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі. 

Раніше Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Теги: росія санкції гроші Єврокомісія Європейський союз

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