Окупанти облаштували штаб ФСБ в кримському санаторії (фото)
На території санаторію «Чорномор'я» партизани зафіксували до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ
Російські загарбники облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію в Ялті, що в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у своєму телеграм-каналі.
«Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії «Чорномор'я» в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ», – йдеться в повідомленні.
Як стверджує «Атеш», саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.
Нагадаємо, що, за словами очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.
До слова, в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Оголошувалася повітряна тривога. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.
Також повідомлялося, що хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією.
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