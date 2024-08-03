Окупанти облаштували штаб ФСБ в кримському санаторії (фото)

На території санаторію «Чорномор'я» партизани зафіксували до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ

Російські загарбники облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію в Ялті, що в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у своєму телеграм-каналі.

«Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії «Чорномор'я» в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ», – йдеться в повідомленні.

Як стверджує «Атеш», саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.

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Пункт управління ФСБ у санаторії «Чорномор'я» фото: «Атеш»

Нагадаємо, що, за словами очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.

До слова, в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Оголошувалася повітряна тривога. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

Також повідомлялося, що хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією.