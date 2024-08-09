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Операція у Курській області: естонська розвідка назвала передумову успіху ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Операція у Курській області: естонська розвідка назвала передумову успіху ЗСУ
У Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова
фото: Facebook/Генштаб

Естонський розвідник вважає, що українські сили могли просунутися вглиб Курської області на 15 км

Через неготовність до бойових дій у Курській області Росія буде змушена передислокувати свої війська з низки інших напрямків. Про це заявив заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн, повідомляє ERR.

«Швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українського наступу в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою», – сказав він.

Кессельманн припустив, що українські сили могли просунутися вглиб Курської області на 15 км. Він не виключає, що Росія буде змушена перекинути підрозділи для оборони.

«Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні», – зазначив естонський розвідник.

Нагадаємо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: ЗСУ росія Естонія розвідка війна

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