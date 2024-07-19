Удари західною зброєю вглиб РФ. Зеленський звернувся до прем’єра Британії з проханням

Якщо обмеження на удари буде знято, то це допоможе Києву зміцнити свою оборону

Президент Володимир Зеленський попросив прем'єра Великої Британії Кіра Стармера «продемонструвати своє лідерство» в питанні дозволу Україні бити західною зброєю по всій території Росії. Про це пише The Guardian.

Як зазначає видання, Зеленський у своїй промові до Кабінету міністрів Британії заявив, що якщо обмеження буде знято, то це допоможе Києву зміцнити оборону та убезпечити свої передові позиції. Він заявив, що «можна знищити» райони в Росії, де концентрується зброя.

Щодо можливостей дальньої дії, Зеленський сказав, що Україні «все ще не вистачає головної відповіді на це питання». «Я прошу вас виявити своє лідерство в цьому питанні», – сказав він.

Зеленський заявив, що здатність використовувати західну зброю для ударів по території Росії важлива для захисту України від РФ.

Уряд Великої Британії, своєю чергою, заявив, що розміщення британських ракет зрештою є справою України.

Нагадаємо, союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області. Проте, удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть.

До слова, з 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.