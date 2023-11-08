Росія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через удари по Донецьку

Засідання може відбутися вже сьогодні, 8 листопада

Росія скликала засідання Ради безпеки ООН після завдання удари по центру підготовки операторів БПЛА в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський.

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«Ми запросили термінове відкрите засідання РБ ООН у зв'язку із сьогоднішніми ударами київського режиму по Донецьку. Очікуємо, що воно буде призначене на 23:00 за Москвою 8 листопада", – заявив він.

Нагадаємо, вчора, 7 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували «Центр безпілотних систем». Місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації поки не надходило.

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Триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.