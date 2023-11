Індія вигадала хитрий план щодо нафти з Росії

Індійські нафтопереробники, які рідко купували російську нафту в минулому, почали активно розкуповувати її зі знижкою після того, як західні країни відмовились від закупівель у Росії

Індія продовжує залишатися найбільшим після Китаю покупцем санкційної нафти країни-агресора. Ціна на російську нафту знижується, а сама сировина дорожчає. У Делі заявляють, що дотримуються стелі ціни Заходу. У той же час, є і інші заяви – про те, що країна нібито купуватиме на світовому ринку найдешевшу нафту, яка є. Експерти вважають, що Індія навмисно не слухає закликів європейських країн, адже причин для збереження потоків російської нафти у Індії є чимало – як економічних, так і політичних. Про це пише The Economic Times.

У серпні знижка на російську нафту для Індії сягла нижче $6 за барель. Проте постачання зросло до максимуму цього року і поступається лише показникам травня. Такі дані публікує міністерство торгівлі та промисловості Індії.

Так, у серпні середня ціна привезеної російської нафти склала трохи більше $74 при котируваннях еталонної Brent $80,07 у липні (танкери з Росії йдуть 3-4 тижні і серпневу нафту відправили в липні). При цьому самі поставки сировини склали 55,98 млн. барелів, що поступається тільки травневим, коли в Індію експортували 65,4 млн. барелів. Почасти загальні поставки вищі, бо в Індію почали завозити вакуумний газойль і додаткові об'єми склали ще 2 млн барелів.

Про те, що знижка знижується, кажуть самі представники індійських НПЗ. Наприклад, фінансовий керівник Managlore Refinery and Petrochemicals Ltd Вівек Тонгаонкар, підтвердив це The Economic Times. Частка російського нафти цього переробника становить середню країною – 35-40%, пише індійське видання.

Мінфін Росії повідомляв, що середня ціна експортної нафти сорту Urals у балтійських та чорноморських портах відвантаження склала $64,37 за барель у липні, коли танкери пішли із серпневими вантажами до Індії. Туди російську сировину постачають як безпосередньо від російських виробників, найбільшою з яких є «Роснафта», і через численних трейдерів, зареєстрованих в ОАЕ, Сінгапурі та Гонконгу.

Як повідомляє Reuters, індійські НПЗ закуповують нафту з постачанням та розплачуються за вантажі після їх розвантаження залежно від умов контракту. Тому ціни на різні постачання можуть відрізнятись. Однак індійські компанії, очевидно, платять вище стелі ціни в $60, яку для третіх країн встановили «Велика сімка» та ЄС.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявляв, що країна не порушуватиме санкції. Водночас глава енергетичного відомства говорив і те, що нафта – питання енергетичної безпеки і закуповуватиметься будь-яка сировина, яка дешевша.

В Індії неодноразово обговорювали необхідність нарощувати постачання нафти з Іраку, оскільки російська сировина дорожчає, а знижка скорочується. Але в серпні ціна нафти з близькосхідної країни виявилася вищою за російську і склала $79. Хоча обсяги і підросли в порівнянні з липнем – до 29 млн барелів. Але сталося це паралельно до відповідного зростання і російського експорту.

Така ситуація може бути пов'язана з тим, що перерозподіл потоків нафти не відбувся безслідно і для країн Перської затоки. Їхня сировина, включаючи іракську, тепер більш затребувана в Європі для заміни російської. Крім того, експорт обмежений квотами ОПЕК+, які не дозволяють нарощувати видобуток.

Водночас, росіяни вирішили не закуповувати у Індії ліки за рупії, що зависли в країні. Раніше ця ідея була б ідеальним вирішенням економічних розрахунків між країнами і неодноразово обговорювалась у владних колах. Рупіями індійські компанії платять за постачання російської нафти, але цю валюту не можна конвертувати, а тому борги Індії перед країною Путіна дедалі ростуть, пишуть росЗМІ. Це випливає з відповіді Мінпромторгу віце-спікеру Держдуми Владиславу Даванкову, який запропонував голові відомства Денису Мантурову закуповувати індійські ліки на рупії та завозити їх до Росії як паралельний імпорт.