Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія вигадала хитрий план щодо нафти з Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія вигадала хитрий план щодо нафти з Росії
Росія зберігає поставки нафти до Індії
фото ілюстративне

Індійські нафтопереробники, які рідко купували російську нафту в минулому, почали активно розкуповувати її зі знижкою після того, як західні країни відмовились від закупівель у Росії

Індія продовжує залишатися найбільшим після Китаю покупцем санкційної нафти країни-агресора. Ціна на російську нафту знижується, а сама сировина дорожчає. У Делі заявляють, що дотримуються стелі ціни Заходу. У той же час, є і інші заяви – про те, що країна нібито купуватиме на світовому ринку найдешевшу нафту, яка є. Експерти вважають, що Індія навмисно не слухає закликів європейських країн, адже причин для збереження потоків російської нафти у Індії є чимало – як економічних, так і політичних. Про це пише The Economic Times. 

У серпні знижка на російську нафту для Індії  сягла нижче  $6 за барель. Проте постачання зросло до максимуму цього року і поступається лише показникам травня. Такі дані публікує міністерство торгівлі та промисловості Індії.

Так, у серпні середня ціна привезеної російської нафти склала трохи більше $74 при котируваннях еталонної Brent $80,07 у липні (танкери з Росії йдуть 3-4 тижні і серпневу нафту відправили в липні). При цьому самі поставки сировини склали 55,98 млн. барелів, що поступається тільки травневим, коли в Індію експортували 65,4 млн. барелів. Почасти загальні поставки вищі, бо в Індію почали завозити вакуумний газойль і додаткові об'єми склали ще 2 млн барелів.

Про те, що знижка знижується, кажуть самі представники індійських НПЗ. Наприклад, фінансовий керівник Managlore Refinery and Petrochemicals Ltd Вівек Тонгаонкар, підтвердив це The Economic Times. Частка російського нафти цього переробника становить середню країною – 35-40%, пише індійське видання.

Мінфін Росії повідомляв, що середня ціна експортної нафти сорту Urals у балтійських та чорноморських портах відвантаження склала $64,37 за барель у липні, коли танкери пішли із серпневими вантажами до Індії. Туди російську сировину постачають як безпосередньо від російських виробників, найбільшою з яких є «Роснафта», і через численних трейдерів, зареєстрованих в ОАЕ, Сінгапурі та Гонконгу.

 Як повідомляє Reuters, індійські НПЗ закуповують нафту з постачанням та розплачуються за вантажі після їх розвантаження залежно від умов контракту. Тому ціни на різні постачання можуть відрізнятись. Однак індійські компанії, очевидно, платять вище стелі ціни в $60, яку для третіх країн встановили «Велика сімка» та ЄС.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявляв, що країна не порушуватиме санкції. Водночас глава енергетичного відомства говорив і те, що нафта – питання енергетичної безпеки і закуповуватиметься будь-яка сировина, яка дешевша.

В Індії неодноразово обговорювали необхідність нарощувати постачання нафти з Іраку, оскільки російська сировина дорожчає, а знижка скорочується. Але в серпні ціна нафти з близькосхідної країни виявилася вищою за російську і склала $79. Хоча обсяги і підросли в порівнянні з липнем – до 29 млн барелів. Але сталося це паралельно до відповідного зростання і російського експорту.

Така ситуація може бути пов'язана з тим, що перерозподіл потоків нафти не відбувся безслідно і для країн Перської затоки. Їхня сировина, включаючи іракську, тепер більш затребувана в Європі для заміни російської. Крім того, експорт обмежений квотами ОПЕК+, які не дозволяють нарощувати видобуток.

Водночас, росіяни вирішили не закуповувати у Індії ліки за рупії, що зависли в країні. Раніше ця ідея була б ідеальним вирішенням економічних розрахунків між країнами і неодноразово обговорювалась у владних колах. Рупіями індійські компанії платять за постачання російської нафти, але цю валюту не можна конвертувати, а тому борги Індії перед країною Путіна дедалі ростуть, пишуть росЗМІ. Це випливає з відповіді Мінпромторгу віце-спікеру Держдуми Владиславу Даванкову, який запропонував голові відомства Денису Мантурову закуповувати індійські ліки на рупії та завозити їх до Росії як паралельний імпорт.

Читайте також: То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
Теги: нафта санкції експорт імпорт Велика сімка Індія росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія заборонила ввезення коньяку трьох марок
Росія оголосила Вірменії коньячну війну
4 жовтня, 08:24
Ракетний удар по Харківщині, південь витримав атаку дронів: ситуація в регіонах
Ракетний удар по Харківщині, південь витримав атаку дронів: ситуація в регіонах
5 жовтня, 10:15
Противник запускав «шахеди» з різних напрямків.
Роботу ППО ускладнювали погодні умови: особливості нічної атаки ворога
16 жовтня, 08:59
Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці
Росіяни вночі тероризували Україну «шахедами» та ракетами: Ситуація в регіонах
16 жовтня, 11:02
Йдеться про товари як казахстанських, так і іноземних виробників
Казахстан зупинив поставки військових товарів до РФ
19 жовтня, 11:23
Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині
Ракети по Миколаївщині та Харківщині, влучання дрона у Сумах: ситуація в регіонах
19 жовтня, 10:20
У СНД лишається все менше країн
Молдова припиняє виплати внесків у спільну з РФ організацію
Сьогодні, 06:35
В Україні заявили, що розраховують залучити більше громадян Росії
ЗСУ формує батальйон із росіян. Серед них якути та буряти – Bloomberg
25 жовтня, 08:13
ЗСУ просунулися на захід від Роботиного: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на захід від Роботиного: аналіз ISW
31 жовтня, 03:18

Економіка

Індія вигадала хитрий план щодо нафти з Росії
Індія вигадала хитрий план щодо нафти з Росії
Ізраїль чекає серйозна криза. Економісти написали лист Нетаньягу
Ізраїль чекає серйозна криза. Економісти написали лист Нетаньягу
Іспанці можуть перейти на новий графік роботи: як це вплине на заробітки
Іспанці можуть перейти на новий графік роботи: як це вплине на заробітки
Путін розповів росіянам байку про клопів, аби виправдати санкційний удар по РФ
Путін розповів росіянам байку про клопів, аби виправдати санкційний удар по РФ
Компанія Pfizer порахувала збитки через падіння попиту на препарати проти коронавірусу
Компанія Pfizer порахувала збитки через падіння попиту на препарати проти коронавірусу
ЄС вигадав спосіб, аби переконати США підтримувати Україну – Politico
ЄС вигадав спосіб, аби переконати США підтримувати Україну – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6433
Названо країну ЄС, де українці найчастіше відкривають свою справу
4611
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
3747
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
3613
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
3572
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту