Роботу ППО ускладнювали погодні умови: ЗСУ розкрили особливості нічної атаки ворога

Противник запускав «шахеди» з різних напрямків

У ніч на 16 жовтня російські загарбники під час повітряної атаки із застосуванням ударних дронів і ракет били по центральним та південно-східним регіонами України. Роботу сил та засобів протиповітряної оборони ускладнювали погодні умови. Про це заявила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Гуменюк зазначила, що повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху. Противник запускав «шахеди» з різних напрямків.

Так, війська РФ розраховували маршрути, щоб дрони оминали системи ППО ЗСУ.

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Крім того, бійцям ЗСУ приходило збивати ворожі «шахіди» у складних погодних умовах, оскільки на півдні країни були шторми, а також - сильний поривчастий вітер.

У південних регіонах ударних дронів ворога було не так багато – в основному «Шахеди» були сконцентровані на переході в інші області.

«Разом з тим говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували», - пояснила офіцер.

Наразі підбиваються підсумки відбиття повітряної атаки, зазначила Гуменюк, і додала, що робота сил ППО ЗСУ по ворожих «Шахедах» була «досить результативною».

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Як повідомлялося у ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.