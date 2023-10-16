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Роботу ППО ускладнювали погодні умови: ЗСУ розкрили особливості нічної атаки ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Роботу ППО ускладнювали погодні умови: ЗСУ розкрили особливості нічної атаки ворога
Противник запускав «шахеди» з різних напрямків.
фото ілюстративне

Противник запускав «шахеди» з різних напрямків

У ніч на 16 жовтня російські загарбники під час повітряної атаки із застосуванням ударних дронів і ракет били по центральним та південно-східним регіонами України. Роботу сил та засобів протиповітряної оборони ускладнювали погодні умови. Про це заявила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зазначила, що повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху. Противник запускав «шахеди» з різних напрямків.

Так, війська РФ розраховували маршрути, щоб дрони оминали системи ППО ЗСУ.

Крім того, бійцям ЗСУ приходило збивати ворожі «шахіди» у складних погодних умовах, оскільки на півдні країни були шторми, а також - сильний поривчастий вітер.

У південних регіонах ударних дронів ворога було не так багато – в основному «Шахеди» були сконцентровані на переході в інші області.

«Разом з тим говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували», - пояснила офіцер.

Наразі підбиваються підсумки відбиття повітряної атаки, зазначила Гуменюк, і додала, що робота сил ППО ЗСУ по ворожих «Шахедах» була «досить результативною».

Як повідомлялося у ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.

Читайте також: Росіяни били дронами, ракетами та «Іскандером». Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Теги: робота тривога росіяни системи ППО обстріл

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