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Російський бізнесмен Мусаєв заявив про придбання Forbes. Дослідження The Washington Post

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російський бізнесмен Мусаєв заявив про придбання Forbes. Дослідження The Washington Post
Магомед Мусаєв
фото: ТАСС

Видання отримало аудіо- та відеозаписи, на яких мільярдер розповідає про покупку медіахолдингу

Російський підприємець Магомед Мусаєв, який має зв’язки з Кремлем, стверджує, що придбав американський медіахолдинг Forbes. Про це свідчать аудіо- та відеозаписи, які опинилися в розпорядженні The Washington Post.

Цьогоріч у червні Магомед Мусаєв зібрав друзів у Нью-Йорку, щоб відсвяткувати своє 60-річчя. Серед гостей були й топ-менеджери Forbes Media Group. За словами присутніх на заході людей, там також був 28-річний американський засновник технологічних компаній Остін Рассел. Останній нещодавно оголосив, що веде угоду на $800 млн з купівлі зазначеного медіа-бізнесу.

Згідно з аудіо- та відеозаписами, напередодні вечірки Мусаєв сказав колегам, що він став покупцем Forbes та уклав «угоду всього свого життя».

«Я щойно купив глобальний Forbes…Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, це дає доступ до будь-кого», – похвалився він одному зі своїх соратників.

В одному з відеозаписів Мусаєв назвав Рассела «обличчям» угоди та наполягав на тому, щоб про його власну причетність не згадували: «Я роблю це більш тонко… Ви розумієте…я працюю не кувалдою і не скальпелем, а лазером».

Як пише WP, коментарі бізнесмена викликають нові запитання щодо потенційного іноземного впливу на цю угоду, яка понад рік була причиною суперечок, викликала критику Конгресу США та привернула пильну увагу Комітету з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах.

Натомість у коментарі WP Рассел заперечив будь-яку причетність Мусаєва чи будь-яких росіян до угоди: «Мусаєв не має ніякої участі в угоді Forbes. Будь-яке припущення про протилежне є хибним…Немає жодного долара капіталу, жодного китайського чи російського громадянина або організації, включаючи Мусаєва».

При цьому, як відзначає видання, з записів неясно: чи Мусаєв описував себе як власника; чи як інвестора, який допоміг здійснити угоду та завдяки цьому здобуде вплив у майбутньому; чи він був таємним інвестором, який вкладав гроші в угоду через інших; чи він просто робив неправдиві заяви.

Сам Мусаєв у коментарі журналістам заявив, що будь-яке припущення, що він контролював угоду, є «абсолютною нісенітницею» та «жахливим міфом», і що «в документах угоди у будь-якій письмовій формі моєї участі немає». Він заперечував, що сказав своїм колегам, нібито купив Forbes, попри наявні аудіозаписи.

Як відомо, Мусаєв є власником російського Forbes, а також позиціонує себе як венчурний інвестор, технологічний підприємець та людина, що займається імпакт-інвестиціями. 2017-го підприємець інвестував $20 млн в американську компанію Luminar, засновником якої став Остін Рассел.

Нещодавно молодий бізнесмен уклав договір про купівлю медіахолдингу Forbes, хоча його компанія вже кілька років зазнає збитків. Журналісти стверджують, що він зміг профінансувати угоду лише на $10 млн. А решту $646 млн вкладають невідомі бенефіціари. На думку американських експертів, саме в цих коштах може бути російський слід, зокрема й Мусаєва.

Зазначимо, що Forbes має свій підрозділ і в Україні.

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Теги: бізнес росіяни Forbes

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